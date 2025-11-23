Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas

Se avecina un nuevo giro del tiempo para arrancar la última semana del mes de noviembre. El paso de un frente entre este lunes y ... martes va a dejar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), «algunas precipitaciones en amplias zonas de Andalucía». La agencia prevé, además, avisos amarillos en la comunidad ambas jornadas aunque por fuertes rachas máximas de viento y oleaje. Las advertencias se activarán, entre las 10.00 y las 12.00 horas del lunes y se mantendrán hasta 6.00 de la mañana o las 18.00 horas del martes.

Así, la previsión espera para este lunes 24 de noviembre «precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, más intensas y probables en las sierras» así como «rachas muy fuertes de componente oeste en el tercio oriental». De hecho Aemet va a activar avisos amarillos, desde las 10.00 horas del lunes, en Almería, Granada y Jaén por rachas de máximas de hasta 70 ó 80 km/h y olas de tres metros.

Los avisos amarillos por viento estarán activos en el Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería, zona de Nacimiento y Campo de Tabernas-Almería y, por último, en Poniente y Almería Capital. Por su parte, en Granada la advertencia se activará en Guadix y Baza así como en Alpujarras-Granada y la costa granadina. Por último, en la provincia jienense, los vientos de componente oeste afectarán a Cazorla y Segura-Jaén. Por su parte, los avisos por fenómenos costeros se centrarán en Poniente y Almería Capital-Almería así como en la costa granadina-Granada.

Para el martes, Meteorología espera rachas muy fuertes de componente oeste en el tercio oriental durante la madrugada. En Almería y Granada los avisos amarillos por viento y oleaje expirarán a las 18.00 horas mientras que en la provicia de Jaén la advertencia por fuertes rachas de viento se desactivará a las 6.00 horas.

Para la jornada del martes, se esperan «cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más intensas y probables en las sierras Béticas; tendiendo a abrirse claros a partir de mediodía». Temperaturas mínimas con ligero cambios, produciéndose al final del día; máximas en ligero descenso o sin cambios en la mitad occidental, en ligero ascenso en el resto.

Precipitaciones «persistentes»

En la previsión nacional, Aemet espera para este lunes «precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica y Galicia que pueden ser localmente fuertes en dicha Comunidad y en zonas del Cantábrico oriental». Destaca posibles acumulaciones por lluvias persistentes en zonas del Sistema Centra e Ibérica norte. También apunta «calima con altas concentraciones en Fuerteventura y Lanzarote y durante la primera parte del día en Tenerife y Gran Canaria». Por último, prevé «un ascenso notable de las temperaturas mínimas en zonas de la meseta Sur, localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. Probables rachas muy fuertes en Ibiza, fachada sur y este mediterránea, Ibérica y otras sierras del arco mediterráneo».

De cara al martes, continuarán las precipitaciones persistentes «con probables chubascos localmente fuertes en el Cantábrico oriental y norte de Navarra que darán lugar a acumulaciones significativas». También puede darse una abundante precipitación en forma de nieve en los Pirineos occidentales. «Probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro, norte de Castellón, en la Bética oriental y zonas aledañas e Ibiza. Durante la mañana se esperan rachas de 100 Km/h en el interior sur de Tarragona», insiste Meteorología.