Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE/ Archivo

Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas

Aemet arranca la semana con advertencia amarilla en tres provincias por rachas de 80 km/h y fenómenos costeros

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:18

Comenta

Se avecina un nuevo giro del tiempo para arrancar la última semana del mes de noviembre. El paso de un frente entre este lunes y ... martes va a dejar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), «algunas precipitaciones en amplias zonas de Andalucía». La agencia prevé, además, avisos amarillos en la comunidad ambas jornadas aunque por fuertes rachas máximas de viento y oleaje. Las advertencias se activarán, entre las 10.00 y las 12.00 horas del lunes y se mantendrán hasta 6.00 de la mañana o las 18.00 horas del martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  3. 3 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  4. 4 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas

Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas