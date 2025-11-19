Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del miércoles, 19 de noviembre de 2025

SUR

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:53

Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena

Muere un hombre de 74 años al quedar atrapado bajo un tractor en una finca de Coín

Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

La Diputación de Málaga exige por unanimidad al Gobierno y la Junta soluciones para mejorar la movilidad

Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía

Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga

Calle Larios, la más cara de España fuera de Madrid o Barcelona

Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares

La Junta fracasa en su tercer intento de hacer visitables los restos arqueológicos junto al Teatro Romano de Málaga

Neptuno y Venus, más cerca del Puerto de Málaga: adjudican la instalación de las esculturas gigantes

Top 50
  Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  6. 6 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  7. 7 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

