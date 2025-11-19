Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El escultor Ginés Serrán, con su escultura de Venus.

Neptuno y Venus, más cerca del Puerto de Málaga: adjudican la instalación de las esculturas gigantes

La empresa malagueña Verosa se encargará de colocar el conjunto escultórico en el acceso desde la plaza de la Marina

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

La entrada al Puerto de Málaga desde la plaza de la Marina está a punto de transformarse. La Autoridad Portuaria ha adjudicado la instalación de ... dos esculturas gigantes de Neptuno y Venus que custodiarán el acceso de los visitantes. La empresa malagueña Verosa Proyectos y Servicios S.L.U se hará cargo de ejecutar las bases que soportarán las piezas de gran peso, así como de su traslado e instalación por importe total de 69.776,27 euros (con IVA). El plazo para llevarlo a cabo es de dos meses.

