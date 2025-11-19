Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena

La Policía Nacional investiga un nuevo incidente con arma de fuego en la capital malagueña que se ha saldado con un herido de bala. Los ... disparos, según han informado a este periódico fuentes cercanas al caso, se han producido en la zona de aparcamiento situada junto al Palacio Martín Carpena, concertamente en la puerta de uno de estos vehículos.

El Servicio de Emergencias ha recibido un par de llamadas, sobre las cuatro de la tarde de este miércoles, que alertaban de disparos. De inmediato, el centro coordinador ha movilizado a efectivos de Policía Nacional, Local y a los servicios sanitarios.

A su llegada, los facultativos han atendido a un varón que había recibido un impacto de bala en la pierna trasladando al herido al Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Clínico). Desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga han informado de la apertura de una investigación para dilucidar lo sucedido y el pronóstico del afectado, por el momento, es reservado.