Efectivos de la Policía Nacional en la zona de estacionamientos en la que se ha producido el tiroteo. Migue Fernández

Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y el herido, por el momento, presenta pronóstico reservado

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:21

Comenta

La Policía Nacional investiga un nuevo incidente con arma de fuego en la capital malagueña que se ha saldado con un herido de bala. Los ... disparos, según han informado a este periódico fuentes cercanas al caso, se han producido en la zona de aparcamiento situada junto al Palacio Martín Carpena, concertamente en la puerta de uno de estos vehículos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

