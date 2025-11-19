Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
La investigación de la Policía Nacional apunta a que el arrestado se aprovechaba de personas vulnerables, de origen sudamericano, a las que pagaba por debajo del salario mínimo
Torremolinos
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:56
Jornadas abusivas, de hasta 70 horas a la semana, sin que se abonaran las extra; sin vacaciones ni festivos regulados y con un sueldo que ... apenas llegaba a los 900 euros, de los que se restaban 250 en concepto de alquiler de una oficina, que era empleada como alojamiento.
Estas eran las condiciones que aplicaba a su personal un empresario, de 63 años, responsable de un supermercado mayorista de Torremolinos, al que ha arrestado la Policía Nacional. Ha sido a partir de una investigación del Cuerpo en la que han participado los agentes adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental -Ucrif, con la colaboración de la Inspección de Trabajo.
Control con cámaras
Al detenido, al que se le atribuyen los delitos de explotación laboral de migrantes en situación irregular en el país por, supuestamente, aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. A estas personas, incluso, las llegaba a controlar con cámaras de video-vigilancia y castigaba con multas, que podían rondar los 50 euros, por ir al baño con más frecuencia de lo que estimaba oportuno, o por demorarse unos minutos a la entrada de la jornada laboral.
También los obligaba a acudir a su puesto, incluso enfermos, y, además, les hacía vivir en condiciones indignas en las oficinas de la propia nave industrial en la que eran explotados, tal y como informa la Comisaría.
El «alojamiento» no era más que una estancia con colchones en el suelo y sábanas que servían a modo de separador, entre todos los que compartían techo, sin las condiciones mínimas de salubridad e intimidad.
Para su actividad, conforme al relato policial, este personal desarrollaba sus cometidos sin estar provistos del material óptimo de seguridad; por ejemplo, algunos utilizaban a diario una máquina elevadora sin formación para ello y sin contar con elementos básicos de seguridad como botas y casco.
Las pesquisas condujeron a un negocio dedicado a la alimentación, droguería y reparto a domicilio, ya inspeccionado en 2023, por explotación laboral
Las pesquisas comenzaron el pasado mes de octubre, tras conocer la Policía Nacional unas pistas que apuntaban cómo en un establecimiento dedicado a la venta de productos de alimentación, bebidas y droguerías, además de reparto a domicilio, se explotaría laboralmente a migrantes sudamericanos en situación irregular.
Las diligencias llevaron a un negocio, que ya había sido objeto de inspección en 2023 por mismos motivos y con resultado positivo, ya que, en aquel momento se localizaron a cuatro trabajadores sin permiso de trabajo y en situación irregular.
Con esta nueva operación, se ha identificado a una plantilla de 12 empleados, de los que la mitad estaba en situación irregular en el país.
Una vez recabada toda la información al respecto, agentes de la Ucrif de Torremolinos-Benalmádena detuvieron al investigado por un delito contra el derecho de los trabajadores. El caso está el Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión