Estancias en las que dormían los empleados del empresario arrestado. SUR

Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares

La investigación de la Policía Nacional apunta a que el arrestado se aprovechaba de personas vulnerables, de origen sudamericano, a las que pagaba por debajo del salario mínimo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:56

Jornadas abusivas, de hasta 70 horas a la semana, sin que se abonaran las extra; sin vacaciones ni festivos regulados y con un sueldo que apenas llegaba a los 900 euros, de los que se restaban 250 en concepto de alquiler de una oficina, que era empleada como alojamiento.

