Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares

Jornadas abusivas, de hasta 70 horas a la semana, sin que se abonaran las extra; sin vacaciones ni festivos regulados y con un sueldo que ... apenas llegaba a los 900 euros, de los que se restaban 250 en concepto de alquiler de una oficina, que era empleada como alojamiento.

Estas eran las condiciones que aplicaba a su personal un empresario, de 63 años, responsable de un supermercado mayorista de Torremolinos, al que ha arrestado la Policía Nacional. Ha sido a partir de una investigación del Cuerpo en la que han participado los agentes adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental -Ucrif, con la colaboración de la Inspección de Trabajo.

Control con cámaras

Al detenido, al que se le atribuyen los delitos de explotación laboral de migrantes en situación irregular en el país por, supuestamente, aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. A estas personas, incluso, las llegaba a controlar con cámaras de video-vigilancia y castigaba con multas, que podían rondar los 50 euros, por ir al baño con más frecuencia de lo que estimaba oportuno, o por demorarse unos minutos a la entrada de la jornada laboral.

También los obligaba a acudir a su puesto, incluso enfermos, y, además, les hacía vivir en condiciones indignas en las oficinas de la propia nave industrial en la que eran explotados, tal y como informa la Comisaría.

El «alojamiento» no era más que una estancia con colchones en el suelo y sábanas que servían a modo de separador, entre todos los que compartían techo, sin las condiciones mínimas de salubridad e intimidad.

Para su actividad, conforme al relato policial, este personal desarrollaba sus cometidos sin estar provistos del material óptimo de seguridad; por ejemplo, algunos utilizaban a diario una máquina elevadora sin formación para ello y sin contar con elementos básicos de seguridad como botas y casco.

Las pesquisas condujeron a un negocio dedicado a la alimentación, droguería y reparto a domicilio, ya inspeccionado en 2023, por explotación laboral

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de octubre, tras conocer la Policía Nacional unas pistas que apuntaban cómo en un establecimiento dedicado a la venta de productos de alimentación, bebidas y droguerías, además de reparto a domicilio, se explotaría laboralmente a migrantes sudamericanos en situación irregular.

Las diligencias llevaron a un negocio, que ya había sido objeto de inspección en 2023 por mismos motivos y con resultado positivo, ya que, en aquel momento se localizaron a cuatro trabajadores sin permiso de trabajo y en situación irregular.

Con esta nueva operación, se ha identificado a una plantilla de 12 empleados, de los que la mitad estaba en situación irregular en el país.

Una vez recabada toda la información al respecto, agentes de la Ucrif de Torremolinos-Benalmádena detuvieron al investigado por un delito contra el derecho de los trabajadores. El caso está el Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos.