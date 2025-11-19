Muere un hombre de 74 años al quedar atrapado bajo un tractor en una finca de Coín

Un hombre de 74 años ha perdido la vida este miércoles tras quedar atrapado bajo un tractor en una finca rural de Coín. El suceso ... ha ocurrido unos minutos antes de las 16.00 horas, cuando han dado la voz de alarma a los servicios de Emergencias 112-Andalucía.

Al parecer, el siniestro se ha producido tras volcar el tractor, quedando atrapada la víctima, que estaba realizando labores en la parcela, según indicaba el alertante. Los operarios, de inmediato, han movilizado a los servicios sanitarios, que únicamente han podido certificar el fallecimiento del hombre.

Hasta el lugar también se han movilizado los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como los bomberos del Consorcio Provincial, que han ayudado a levantar el vehículo para rescatar el cuerpo.

Una vez confirmada la muerte del septuagenario se ha activado el correspondiente protocolo judicial para el levantamiento del cadáver. Desde el 112 también se ha informado de manera preventiva a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para que indaguen las circunstancias del suceso.