Muere un hombre de 74 años al quedar atrapado bajo un tractor en una finca de Coín

Los servicios sanitarios únicamente han podido certificar el fallecimiento de la víctima después de que el vehículo volcara

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14

Un hombre de 74 años ha perdido la vida este miércoles tras quedar atrapado bajo un tractor en una finca rural de Coín. El suceso ... ha ocurrido unos minutos antes de las 16.00 horas, cuando han dado la voz de alarma a los servicios de Emergencias 112-Andalucía.

