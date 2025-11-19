Calle Larios, la más cara de España fuera de Madrid o Barcelona

La calle Marqués de Larios ha subido un puesto en el ranking de las vías comerciales más caras de España, situándose en quinta posición, ... según la 35ª edición del informe 'Main streets across the world' de Cushman & Wakefield. De hecho, es la calle con la renta más alta fuera de Madrid y Barcelona, que copan las cuatro primeras posiciones del listado con Paseo de Gracia, Serrano, Gran Vía, Portal del Ángel, José Ortega y Gasset y Preciados (estas dos empatan en la cuarta posición).

La calle Larios ha visto aumentar su alquiler otro 10% en el último año, alcanzando los 220 euros por metro cuatradro y mes (o 2.600 euros al año). Esto quiere decir que un local de 100 metros cuesta 22.000 euros al mes. La disponibilidad de locales en esta zona 'super prime' de Málaga es inexistente, lo que evidencia «la fuerte demanda y la escasez de espacio en este tramo comercial», según el informe.

El turismo internacional se consolida como el principal motor de los destinos de retail 'superprime', según se desprende del informe de Cushman & Wakefield. A pesar de la incertidumbre económica global y las tensiones geopolíticas, el flujo de turistas internacionales sigue creciendo con fuerza. Las previsiones apuntan a un aumento de más del 8% en las llegadas internacionales en 2025 y un 7,4% adicional en 2026, alcanzando un nuevo récord histórico de gasto turístico de 1,95 billones de euros, aproximadamente. Este dinamismo beneficia especialmente a las principales calles comerciales del mundo, donde los turistas buscan experiencias de compra únicas, inmersivas y memorables.

En el caso de España, este crecimiento del turismo, liderado por turistas procedentes de mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ha beneficiado a las zonas comerciales más relevantes, como es el caso de Málaga y su calle Larios.

Tal y como apunta Rob Travers, responsable de comercio en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) en Cushman & Wakefield, «la presencia en estas calles ya no es exclusiva de las marcas de alta gama. Cada vez más enseñas del segmento gran consumo están apostando por ubicaciones 'prime' porque ofrecen una visibilidad, un flujo constante de público y una conexión con el consumidor que difícilmente se consigue en otros entornos».

El ranking español

El informe de Cushman & Wakefield, que analiza las rentas 'prime' de las calles comerciales en 92 ciudades de todo el mundo, destaca el constante atractivo del Paseo de Gracia, que este año asciende una posición en el ranking mundial hasta el 16º puesto, con una renta prime de 3.420 €/m²/año (285 €/m²/mes), lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. «Esta vía alberga prestigiosas marcas de lujo como Louis Vuitton, Prada, Chanel y Gucci y mantiene un dinamismo que lo consolida como una de las arterias comerciales más icónicas y exclusivas del panorama internacional», afirman los autores del informe.

La calle Serrano, en Madrid, le sigue de cerca, con unas rentas de 3.300 €/m²/año (275 €/m²/año), lo que representa un aumento del 8% respecto el año anterior. «Este crecimiento viene impulsado por la continua incorporación de grandes firmas internacionales, cuya presencia ha contribuido de forma decisiva a este incremento pronunciado de las rentas», afirman desde Cushman & Wakefield. Completa el podio español la Gran Vía de Madrid, que se sitúa en tercera posición con una renta 'prime' de 3.120 €/m²/año (260 €/m²/mes). La vía madrileña supera este año a Portal del Ángel, en Barcelona, con quien compartía posición en la edición anterior del ranking.

Por su parte, Portal de l'Àngel comparte la cuarta posición con las calles José Ortega y Gasset y Preciados, ambas en Madrid, que registran una renta prime de 3.060 €/m²/año. Más allá de estas dos ciudades, destacan las calles Marqués de Larios, en Málaga (5ª posición, con 2.640 €/m²/año); Fuencarral, en Madrid (6ª posición, con 2.160 €/m²/año); Colón, en Valencia (7ª posición, con 1.800 €/m²/año); Tetuán, en Sevilla (8ª posición, con 1.680 €/m²/año); Gran Vía, en Bilbao (9ª posición, con 1.620 €/m²/año); Goya, en Madrid (10ª posición, con 1.560 €/m²/año); Pelayo, en Barcelona, y Jaime III, en Palma de Mallorca, que comparten la 11ª posición, con 1.440 €/m²/año; Avenida Diagonal (12ª posición, con 1.200 €/m²/año); seguidas de la Plaza de la Independencia, en Zaragoza, y Rambla Catalunya, en Barcelona, que comparten la 13ª posición, con 1.140 €/m²/año; y, por último, Portaferrisa, en Barcelona, con 1.080 €/m²/año.

New Bond en Londres, la más cara del mundo

El informe confirma que Europa continúa liderando el ranking, después de haber superado a Estados Unidos el año pasado. Por primera vez, New Bond Street, en Londres, se sitúa como la calle comercial más cara del mundo, con unas rentas de 20.482 €/m²/año (1.707 €/m²/mes), tras un incremento del 22% respecto al año anterior. Le sigue de cerca la Via Montenapoleone, en Milán, que ocupa la segunda posición con 20.000 €/m²/año, mientras que la Upper Fifth Avenue, en Nueva York, completa el podio con 18.359 €/m²/año. En cuarta posición se mantiene la lujosa Tsim Sha Tsui, en Hong Kong, con 13.907 €/m²/año, donde las rentas bajan un 6%, y el 'top 5' lo cierra la parisina Avenue des Champs Élysées, que conserva sus rentas en 12.519 €/m²/año. Asimismo, destaca el crecimiento del 10 % en las rentas de la calle Ginza, en Tokio, que ocupa la sexta posición.

El informe de Cushman & Wakefield concluye que la presencia física sigue siendo una apuesta clave para las marcas, que continúan buscando ubicaciones icónicas y superprime en las principales ciudades del mundo. Según Travers, «el atractivo de las principales calles comerciales del mundo reside en su combinación única de patrimonio, visibilidad y prestigio cultural. Más que destinos de compras, son espacios donde las marcas construyen relato, expresan identidad y se conectan con el consumidor. Para muchos 'retailers', estar en una ubicación prime ya no es un valor añadido, sino una necesidad».

El informe de Cushman & Wakefield confirma que las principales calles comerciales del mundo mantienen una dinámica de crecimiento de precios sostenida, impulsada por la fuerte demanda y la limitada disponibilidad de espacios prime. A nivel global, los alquileres crecieron un 4,2% de media. América fue la región con mejor desempeño, con un crecimiento del 7,9%, favorecido por los efectos del tipo de cambio en Sudamérica y por el renovado dinamismo de las principales calles de Estados Unidos y Canadá. Europa mostró una evolución estable, con un incremento medio del 4% interanual, destacando los fuertes repuntes registrados en Londres y Budapest, mientras que en Asia-Pacífico el crecimiento se moderó al 2,1%, con India y Japón compensando la ralentización observada en China continental y el sudeste asiático.