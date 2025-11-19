Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calle Larios, preparada para la Navidad. Salvador Salas

Calle Larios, la más cara de España fuera de Madrid o Barcelona

La disponibilidad de locales es cero y los alquileres suben un 10% hasta alcanzar los 220 euros por metro cuadrado al mes

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

La calle Marqués de Larios ha subido un puesto en el ranking de las vías comerciales más caras de España, situándose en quinta posición, ... según la 35ª edición del informe 'Main streets across the world' de Cushman & Wakefield. De hecho, es la calle con la renta más alta fuera de Madrid y Barcelona, que copan las cuatro primeras posiciones del listado con Paseo de Gracia, Serrano, Gran Vía, Portal del Ángel, José Ortega y Gasset y Preciados (estas dos empatan en la cuarta posición).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Calle Larios, la más cara de España fuera de Madrid o Barcelona

Calle Larios, la más cara de España fuera de Madrid o Barcelona