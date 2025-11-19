Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía

Había dedicado más de un año a prepararse las oposiciones a registrador de la propiedad, pero tuvo que abandonar por agotar sus recursos económicos y ... no contar con apoyo familiar. Durante ese tiempo, tiró de los ahorros que había reunido trabajando años atrás, pero fueron insuficientes para prorrogar su vida como opositor. Tuvo que renunciar a esa aspiración y abrir nuevas puertas y, así, tras graduarse en Derecho, apostó por cursar el máster en Abogacía, que es habilitante para poder ejercer el oficio.

Para ello, solicitó en noviembre de 2022 la beca de matrícula de cohesión social de la Universidad de Málaga (UMA) para estudios de máster oficial del curso 2022-23, pero le fue denegada. Disconforme con la resolución y con los argumentos esgrimidos por la institución académica, recurrió a la justicia. Tres años después de aquella solicitud a la UMA, de negativas y de alegaciones que acabaron en una demanda, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga ha dado la razón al entonces estudiante.

La sentencia, firmada por la magistrada-juez Marta Romero Lafuente, estima íntegramente el recurso presentado por Ángel Cantero Ruiz y condena a la Universidad de Málaga (UMA) a abonarle 600 euros, más los intereses legales, además de imponer a la institución las costas del proceso. «Ha sido una cuestión de orgullo y de que se haga justicia, porque el pleito cuesta bastante más que la beca. Pero, precisamente por el coste que conlleva y lo que implica hacerle frente a la institución que te ha formado no se denuncian otros casos», advierte Cantero.

El litigio se remonta a la resolución rectoral del 8 de mayo de 2023, en la que la UMA, siguiendo la propuesta de la comisión de selección, desestimó la solicitud de beca formulada por el estudiante, hoy ya abogado en ejercicio. Cantero recurrió la decisión alegando que cumplía todos los requisitos académicos y económicos establecidos en la convocatoria —publicada el 25 de octubre de 2022— y que había aportado toda la documentación requerida en los plazos establecidos. Entre esos requisitos económicos estaba no superar el umbral de renta, en su caso, para familias de un miembro, establecido en 14.112 euros, y acreditar que contaba con medios económicos suficientes para permitirle esa independencia familiar.

Listados

Según recoge la sentencia consultada por este periódico, los listados provisionales de becas concedidas y denegadas publicados el 11 de abril de 2023 incluían a Cantero entre los solicitantes rechazados, concretamente, por dos motivos: por no quedar suficientemente demostrada la emancipación o independencia familiar y económica del solicitante y por no aportar todos los documentos requeridos, necesarios para la gestión de su solicitud.

Frente a esta decisión, Cantero presentó alegaciones el 12 de abril de ese mismo año. En ellas explicó que sí había atendido al requerimiento documental y justificó detalladamente su independencia económica. Alegó que durante el año 2021 y parte del 2022 no había obtenido ingresos porque se encontraba preparando la oposición al Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, subsistiendo con los ahorros acumulados en años anteriores y sin recibir apoyo familiar. Además, señaló que abandonó la preparación de la oposición por falta de recursos. «Nunca vi lógico que me denegaran una beca por ser pobre», expresa Cantero.

La Universidad de Málaga, representada por su servicio jurídico, sostuvo en el proceso que existía una «duda más que razonable» de que esa independencia económica fuera real y advirtió de que en el caso de que se estimara el recurso y se demostrase que el alumno llevaba razón, «tendría que determinarse conforme a los criterios establecidos en la propia convocatoria para poder establecer qué lugar ocuparía en el orden de prelación junto al resto de candidatos». En este sentido, defendió la actuación de la comisión de selección e insistió en que no correspondía al juzgado sustituir la valoración técnica del órgano universitario, «por ser éste el que determina si procede o no la concesión, así como el importe».

La resolución judicial rechaza esos argumentos de la UMA y considera probado que el estudiante cumplió plenamente con los requisitos documentales. La magistrada destaca que aportó «toda la documentación requerida» y que quedó «suficientemente justificada» su independencia económica y familiar desde el año 2016.

El juzgado otorga especial relevancia a un certificado remitido por José Alfonso Uceda Serrano, registrador de la propiedad de Estepa, que acredita que el estudiante estuvo dedicado a preparar la oposición a registrador durante el periodo en el que no tuvo ingresos. Además, la documentación aportada —justificantes de alquiler, facturas de suministros y certificados de titularidad bancaria— corroboró que Cantero vivía de manera autónoma y sufragaba sus propios gastos. «No existen indicios para no tener dicha documentación por válida», concluye la sentencia y desmonta los motivos en los que la universidad basó la denegación provisional de su solicitud.

Errata controvertida

En su demanda, el estudiante también puso de relieve una circunstancia que, en su opinión, revela «la impunidad con la que actúa la UMA, porque nadie se va a meter en un pleito contra ella», expresa Cantero. En concreto, en su escrito de la demanda relata que cinco meses después de la publicación de la convocatoria y a tan solo 12 días de la resolución provisional, la UMA publicase una 'Corrección errata convocatoria' por la que rebajaba «sin justificación» un 25% el presupuesto de la beca, que inicialmente era de 40.000 euros. «Seguimos sin saber por qué se hizo y a qué se destinó ese dinero; y eso no es serio», lamenta.

También, califica de «llamativo» que el listado provisional de becas concedidas y denegadas fuera idéntico que el definitivo. «¿Nadie impugnó? Cabe la duda razonable de la arbitrariedad de dicha resolución toda vez que ninguna de las más de 380 solicitudes desestimadas cambiaran su calificación», recoge su demanda.

Por otra parte, y reconocido que el estudiante cumplía todos los requisitos para acceder a la beca, el juzgado analiza si es posible determinar el importe a conceder. La convocatoria establecía que las becas se otorgarían siguiendo un orden de prioridad desde la renta per cápita más baja hasta agotar el presupuesto disponible.

Sin embargo, la Universidad de Málaga no aportó al procedimiento información alguna sobre cuál habría sido el lugar que ocuparía Cantero en ese orden de prelación ni el importe que le correspondería en caso de admisión: «La Administración debería haber acreditado cuál era el orden de prioridad que había de otorgarse al recurrente y el importe que en su caso le correspondería en caso de estimarse la demanda, como finalmente ha ocurrido», señala la sentencia. «Nada ha aportado al respecto», recoge la resolución.

Ante esa falta de prueba por parte de la universidad, el juzgado considera que «no se han desvirtuado» las pretensiones económicas del alumno. Por tanto, estima su demanda en su totalidad y fija la cuantía de la beca en los 600 euros reclamados, que es el importe máximo previsto para esta ayuda.

La resolución impone a la Universidad de Málaga el pago de las costas del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La sentencia es firme.