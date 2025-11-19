Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía

El estudiante demandó a la institución académica por ir contra sus intereses, pues su negativa no fue por superar el umbral de rentas, sino por lo contrario, por considerar que no justificaba suficientemente que podía vivir independizado sin ingresos

Susana Zamora

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:10

Había dedicado más de un año a prepararse las oposiciones a registrador de la propiedad, pero tuvo que abandonar por agotar sus recursos económicos y ... no contar con apoyo familiar. Durante ese tiempo, tiró de los ahorros que había reunido trabajando años atrás, pero fueron insuficientes para prorrogar su vida como opositor. Tuvo que renunciar a esa aspiración y abrir nuevas puertas y, así, tras graduarse en Derecho, apostó por cursar el máster en Abogacía, que es habilitante para poder ejercer el oficio.

