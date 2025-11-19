La Diputación de Málaga exige por unanimidad al Gobierno y la Junta soluciones para mejorar la movilidad

Después de unas semanas de enfrentamiento político e institucional a cuenta de los problemas de movilidad en Málaga, el pleno de la Diputación Provincial ha ... alcanzado este miércoles el consenso de todos los grupos políticos (PP, PSOE, Vox y Con Málaga) para exigir por unanimidad al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que pongan en marcha medidas e inversiones para mejorar la movilidad en la provincia.

Los populares presentaron en la sesión una moción urgente con una serie de reivindicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de movilidad y a esta iniciativa le presentaron enmiendas tanto los socialistas como el único diputado de Con Málaga donde se recogían exigencias a la Junta de Juanma Moreno. La aceptación de estas propuestas ha llevado a las cuatros formaciones políticas a votar a favor y a que no hubiera siquiera debate durante la sesión.

Así, el documento recoge las peticiones que los populares han venido abanderando en los últimos meses para exigir al Gobierno que acometa de manera «inmediata y urgente» la redacción y ejecución del tercer carril en la autovía A-7 en el tramo entre la capital y Rincón de la Victoria; un plan de bonificaciones para el peaje de la autopista AP-7; la implantación de carriles reversibles en los tramos de mayor saturación de la A-7; la reordenación de los accesos y salidas en la autovía en la zona oriental, especialmente entre El Limonar y Añoreta; y la creación de una unidad de intervención rápida para actuar de manera «inmediata» antes accidentes, averías o incidencias para reducir su impacto sobre la circulación.

Transporte interurbano

Por su parte, en las iniciativas presentadas por los socialistas se incluye la reclamación de la Diputación a la Junta para redactar «a la mayor brevedad posible» los estudios y proyectos para la ampliación del metro desde la capital a Rincón de la Victoria y a que la administración autonómica, en el marco de sus competencias, refuerce y aumente la frecuencia del transporte interurbano entre estas dos ciudades así como con el resto de municipios de la Axarquía.

En el caso de Con Málaga se pide no sólo la prolongación del metro a Rincón sino también al PTA, así como a ampliar el Consorcio Provincial de Transportes de Málaga a más municipios y a que la Junta culmine la Carretera del Arco en el tramo pendiente entre Casabermeja y Casapalma y la conexión de la Axarquía con Alhama de Granada.

En materia ferroviaria, en su enmienda Con Málaga reclama al Gobierno impulsar mejoras y la ampliación del servicio de Cercanías C-2 (Málaga-Álora), a lo que el PP ha añadido y se ha aceptado que esas mejoras también se incluya en la línea C-1 (la que une la capital con Fuengirola).