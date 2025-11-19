Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las votaciones durante el pleno ordinario de noviembre. sur

La Diputación de Málaga exige por unanimidad al Gobierno y la Junta soluciones para mejorar la movilidad

Política. ·

La ejecución «urgente» del proyecto del tercer carril en la autovía A-7 en su tramo oriental, un plan de bonificaciones al peaje de la autopista, la ampliación del metro a Rincón de la Victoria y el PTA o el aumento de las frecuencias de los autobuses interurbanos son algunas de las reivindicaciones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Mälaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

Después de unas semanas de enfrentamiento político e institucional a cuenta de los problemas de movilidad en Málaga, el pleno de la Diputación Provincial ha ... alcanzado este miércoles el consenso de todos los grupos políticos (PP, PSOE, Vox y Con Málaga) para exigir por unanimidad al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que pongan en marcha medidas e inversiones para mejorar la movilidad en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    Málaga amplía las rebajas de la plusvalía por herencia y apurará el cobro de la nueva tasa de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Diputación de Málaga exige por unanimidad al Gobierno y la Junta soluciones para mejorar la movilidad

La Diputación de Málaga exige por unanimidad al Gobierno y la Junta soluciones para mejorar la movilidad