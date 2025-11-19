La Diputación de Málaga exige por unanimidad al Gobierno y la Junta soluciones para mejorar la movilidad
Política. ·La ejecución «urgente» del proyecto del tercer carril en la autovía A-7 en su tramo oriental, un plan de bonificaciones al peaje de la autopista, la ampliación del metro a Rincón de la Victoria y el PTA o el aumento de las frecuencias de los autobuses interurbanos son algunas de las reivindicaciones
Mälaga
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:31
Después de unas semanas de enfrentamiento político e institucional a cuenta de los problemas de movilidad en Málaga, el pleno de la Diputación Provincial ha ... alcanzado este miércoles el consenso de todos los grupos políticos (PP, PSOE, Vox y Con Málaga) para exigir por unanimidad al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que pongan en marcha medidas e inversiones para mejorar la movilidad en la provincia.
Los populares presentaron en la sesión una moción urgente con una serie de reivindicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de movilidad y a esta iniciativa le presentaron enmiendas tanto los socialistas como el único diputado de Con Málaga donde se recogían exigencias a la Junta de Juanma Moreno. La aceptación de estas propuestas ha llevado a las cuatros formaciones políticas a votar a favor y a que no hubiera siquiera debate durante la sesión.
Así, el documento recoge las peticiones que los populares han venido abanderando en los últimos meses para exigir al Gobierno que acometa de manera «inmediata y urgente» la redacción y ejecución del tercer carril en la autovía A-7 en el tramo entre la capital y Rincón de la Victoria; un plan de bonificaciones para el peaje de la autopista AP-7; la implantación de carriles reversibles en los tramos de mayor saturación de la A-7; la reordenación de los accesos y salidas en la autovía en la zona oriental, especialmente entre El Limonar y Añoreta; y la creación de una unidad de intervención rápida para actuar de manera «inmediata» antes accidentes, averías o incidencias para reducir su impacto sobre la circulación.
Transporte interurbano
Por su parte, en las iniciativas presentadas por los socialistas se incluye la reclamación de la Diputación a la Junta para redactar «a la mayor brevedad posible» los estudios y proyectos para la ampliación del metro desde la capital a Rincón de la Victoria y a que la administración autonómica, en el marco de sus competencias, refuerce y aumente la frecuencia del transporte interurbano entre estas dos ciudades así como con el resto de municipios de la Axarquía.
En el caso de Con Málaga se pide no sólo la prolongación del metro a Rincón sino también al PTA, así como a ampliar el Consorcio Provincial de Transportes de Málaga a más municipios y a que la Junta culmine la Carretera del Arco en el tramo pendiente entre Casabermeja y Casapalma y la conexión de la Axarquía con Alhama de Granada.
En materia ferroviaria, en su enmienda Con Málaga reclama al Gobierno impulsar mejoras y la ampliación del servicio de Cercanías C-2 (Málaga-Álora), a lo que el PP ha añadido y se ha aceptado que esas mejoras también se incluya en la línea C-1 (la que une la capital con Fuengirola).
El PSOE apoya la petición del PP de que se apruebe la ley contra la ocupación ilegal de viviendas
El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado la moción presentada por el PP donde se insta al Gobierno a aprobar con carácter «urgente» la ley contra la ocupación ilegal presentada por los populares en el Senado y cuya tramitación en el Congreso aún no ha comenzado. Una petición que ha contado con el voto favorable de Vox y también del PSOE.
El portavoz socialista, Josele González, ha justificado este apoyo en que su grupo respalda la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en que se está trabajando para que haya un consenso en esa ley y ha recordado que siendo alcalde de Mijas ya puso en marcha una oficina contra la ocupación ilegal.
Asimismo, ha hecho un llamamiento a que haya un acuerdo para abordar la problemática de la vivienda en la provincia para lo que ha propuesto la creación de una mesa de debate en la Diputación que aborde no sólo la ocupación sino otros fenómenos como la especulación, el auge de los pisos turísticos o cómo la institución provincial podría ayudar a los municipios para paliar «el drama habitacional». En este sentido, ha propuesto que en lugar de que el ente supramunicipal destine 8 millones a rehabilitar iglesias de las pequeñas localidades se destine a políticas de vivienda.
Por su parte y ante las críticas de la izquierda de que la ocupación representa un porcentaje pequeño sobre el total del parque de viviendas, el diputado del PP Luis Rodríguez ha defendido que aunque sólo hubiera un caso de ocupación hay que actuar y ha reprochado al Gobierno central que con sus políticas de vivienda «ha estimulado la ocupación, ha generado una sensación de impunidad y han creado un marco jurídico que beneficia al ocupa y la inquiocupación».
Desde Con Málaga, su portavoz, Juan Márquez, ha calificado de «bulo» lo ocupación y ha acusado a los partidos de derecha de crear una «crisis artificial» con la que pretenden «opacar» el problema de la falta de vivienda y de acceso, mientras que su homólogo de Vox, Antonio Luna, le ha reprochado que haga «negacionismo» de la ocupación.
