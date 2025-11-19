Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Funes sale de La Rosaleda, ya como nuevo entrenador del Málaga. Antonio Contreras

Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

El nuevo técnico blanquiazul atendió brevemente a SUR al salir de las instalaciones de La Rosaleda

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

Tras conocerse la noticia de que se convertía en el nuevo entrenador del Málaga, Funes declaró ante este medio sus primeras palabras como técnico blanquiazul: « ... Estoy muy ilusionado, gracias», dijo mientras se marchaba de La Rosaleda en su coche. Su presentación oficial será este jueves a partir de las 13.00 horas.

