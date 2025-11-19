Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

Tras conocerse la noticia de que se convertía en el nuevo entrenador del Málaga, Funes declaró ante este medio sus primeras palabras como técnico blanquiazul: « ... Estoy muy ilusionado, gracias», dijo mientras se marchaba de La Rosaleda en su coche. Su presentación oficial será este jueves a partir de las 13.00 horas.

Bastantes aficionados se agolparon a la salida de las instalaciones de Martiricos para hacerse una foto con Funes y con los jugadores, que acababan de salir del entrenamiento. Esta sesión no la llevo a cabo el lojeño, sino Ale Acejo, cuyo rol está todavía por definirse, pues el que hasta ahora había sido el segundo entrenador del granadino en el Malagueño, Francis Bravo, dirigirá al filial.

En esta sesión, Brasanac y Juanpe continuaron ejercitándose al margen, junto con los lesionados de larga duración: Luismi, Álex Pastor, Ramón y Moussa. Del filial subieron Recio, Arriaza y el portero Andrés Céspedes. Funes dirigirá su primer entrenamiento el jueves por la tarde.