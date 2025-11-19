Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nave se encuentra en el polígono Guadalhorce. Pedro J. Quero

Abre Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga

El establecimiento ubicado en el polígono Guadalhorce ofrecerá a partir de este viernes sobres sorpresa y artículos con hasta el 80 por ciento de descuento

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:38

El paraíso de las gangas, Boom Box, se estrena este viernes en Málaga. El negocio que promete 'productos outlet a precios de locura' abrirá su ... primer establecimiento en el polígono Guadalhorce con artículos con hasta el 80 por ciento de descuento.

