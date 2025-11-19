Abre Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga

El paraíso de las gangas, Boom Box, se estrena este viernes en Málaga. El negocio que promete 'productos outlet a precios de locura' abrirá su ... primer establecimiento en el polígono Guadalhorce con artículos con hasta el 80 por ciento de descuento.

En una nave de 1.000 metros cuadrados, los clientes podrán encontrar todo tipo de productos a bajo precio, desde electrónica hasta juguetes pasando por deportes, muebles o maquinaria. También cuenta con una amplia sección de sobre sorpresa al precio de diez euros.

Los impulsores del nuevo negocio explican que todos los artículos son nuevos y que proceden de liquidaciones y devoluciones de todo tipo de portales de internet como Amazon, Shein, Temu o Miravia. Prometen, de hecho, precios más bajos que los que se pueden encontrar en la web. «La gente compra por internet porque es más barato, pero nosotros lo somos más aún», aseguran.

Ampliar El interior de la nave ya está preparada para la apertura. Pedro J. Quero

El nuevo establecimiento se encuentra en la carretera de la Azucarera a Intelhorce número 10, casi en la entrada del recinto industrial si se accede desde Málaga Nostrum. Cuenta con un gran aparcamiento para los clientes y abrirá inicialmente de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Insisten en que todos los artículos son nuevos y que en su mayoría proceden de devoluciones y de liquidaciones de stock. Desvelan que pueden ofrecer esos precios tan económicos porque negocian directamente con los fabricantes que quieren deshacerse de la mercancía que tienen en sus almacenes para ganar espacio. Por eso mismo, todos los productos tendrán una garantía mínima de seis meses.

Respecto a los paquetes sorpresa avanzan que hay prácticamente de todo, desde puzles hasta móviles o tablets y que todos los días se añadirán nuevos productos. Además, con motivo de la inauguración, el mismo viernes regalarán un sobre sorpresa a todo el que compre otro.