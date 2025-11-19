Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La zona que queda bajo la calle Alcazabilla es la que se quiere hacer visitable desde hace cinco años. Salvador Salas

La Junta fracasa en su tercer intento de hacer visitables los restos arqueológicos junto al Teatro Romano de Málaga

La Consejería de Cultura vuelve a declarar desierto el concurso para ampliar el recorrido por los vestigios de una factoría de garum y unas termas bajo la calle Alcazabilla

Regina Sotorrío
Jesús Hinojosa

Regina Sotorrío y Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:42

Esta vez a la tercera tampoco fue la vencida. La Junta declara desierto su tercer intento por licitar las obras para ampliar las zonas visitables ... del Teatro Romano bajo la calle Alcazabilla. Ninguna empresa ha concurrido al concurso público, pese a que el presupuesto en esta ocasión se había incrementado hasta los 147.318,32 euros (con IVA) -frente a los 93.333 euros- tras introducir cambios en el proyecto.

