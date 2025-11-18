¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Málaga despide a Sergio Pellicer, uno de sus símbolos

Los datos de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga

Las hermanas de García Caparrós traerán a Málaga los documentos sobre su asesinato

LEER LA NOTICIA

Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías

Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO

Grave un ciclista tras ser atropellado en la A-7 en Marbella

El aeropuerto de Málaga pone a prueba por primera vez la ruta de los futuros drones de pasajeros

A prisión el detenido por matar a golpes a un indigente cuando dormía en los Jardines de Picasso

Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Nace MEET: el Museo Ruso comparte Tabacalera con un nuevo espacio para exposiciones

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  3. 3 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  6. 6 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  7. 7 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  9. 9 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

