Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías

Las cofradías de la Semana Santa de Málaga ultiman ya las reuniones para debatir y ajustar sus horarios e itinerarios, cara a las salidas de ... 2026. Este martes se han dado cita las del Domingo de Ramos para abordar las modificaciones de una jornada compleja por el número de cofradías que la integran y porque las procesiones se desarrollan desde la mañana hasta la madrugada.

Según ha podido conocer SUR, tras varias semanas de contactos previos, se van a aprobar diversos cambios en el orden de paso de las hermandades por el recorrido oficial que atañen a cuatro corporaciones. En concreto, van a modificar sus posiciones Humildad, Salud, Humildad y Paciencia y Huerto.

Así, tras la procesión matutina de la Pollinica, el inicio de la tarde por el itinerario común de las cofradías permanece igual que la pasada Semana Santa con la sección de Lágrimas y Favores de las Cofradías Fusionadas, la Hermandad del Dulce Nombre y la de Salutación. Los cambios empiezan con la cuarta posición de la tarde, que pasará a estar ocupada por la Humildad, en sustitución del cortejo de la Hermandad de Humildad y Paciencia, que pasa a ser la sexta.

Entre las dos se intercala, como quinta de la tarde, la procesión de la Hermandad de la Salud que, tras probar este año (en 2022 no pudo hacerse por la lluvia) un intercambio con la Archicofradía del Huerto para ser la penúltima de la jornada, ha optado por renunciar a esa posibilidad y adelantar posiciones para evitar un encierro tardío.

Así, la sexta cofradía de la tarde del Domingo de Ramos de 2026 será Humildad y Paciencia. La cofradía de Cruz del Humilladero planteó en anteriores reuniones retrasar su posición en la jornada para evitar el parón de media hora que sufrió este año detrás de la tribuna oficial, a la espera de que terminara de pasar el Prendimiento, en su itinerario de regreso tras hacer estación de penitencia en la Catedral.

Finalmente, las hermandades del día han hecho ajustes para dar respuesta a las inquietudes de Humildad y Paciencia, y de la Salud. Entre ellas la Pollinica, que procurará adelantar su encierro en la calle Parras para que la calle Peña quede expedita para el paso, camino del recorrido oficial, de la Hermandad de la Humildad, que adelantaría su salida para ser la cuarta de la tarde, y no la quinta como hasta ahora.

Estos ajustes permiten a la Hermandad de Humildad y Paciencia atrasar su salida de las dos hasta las tres y media de la tarde, aproximadamente, y hacer un recorrido de regreso con menos curvas, aunque manteniendo su encierro en torno a las dos de la madrugada. Así, la intención de la corporación es poder aprovechar su atraso en la jornada para discurrir en línea recta por las calles Nueva y Puerta del Mar, y atravesar la Alameda Principal hacia Córdoba y Vendeja, tras el paso por ese punto del trono de la Virgen del Gran Perdón, de la Cofradía del Prendimiento, que cierra el Domingo de Ramos.

Recorrido común hacia la plaza de la Constitución

Por su parte, la Hermandad de la Salud irá delante de Humildad y Paciencia en su recorrido común de la estación de penitencia en la Catedral y la salida del primer templo de la diócesis buscando la trasera de la tribuna oficial. Para ello, discurrirán juntas por San Agustín, Duque de la Victoria, las plazas del Siglo y del Carbón y la calle Granada. Una vez en la plaza de la Constitución, la Salud tomará Especería y Cisneros, camino del barrio de la Trinidad, por lo que suprime el paso por la calle Nueva.

Por su parte, Humildad y Paciencia seguirá en sentido sur por la calle Nueva, buscando el cruce de la Alameda Principal tras el paso del Prendimiento y la calle Vendeja hacia el puente de la Misericordia.

Por su lado, la Archicofradía del Huerto vuelve a ser la penúltima de la noche, antes del Prendimiento, y tras pasar por la plaza del Obispo, para el acto ante la fachada de la Catedral, tomará la calle Molina Lario, camino de la plaza de la Constitución. A partir de este punto, la corporación de la parroquia de los Santos Mártires no tiene todavía decidido si regresaría a su casa hermandad en el Perchel por la calle Nueva y el puente de la Esperanza, como el año pasado, o por Cisneros y el puente de la Aurora.

El resto de días de la Semana Santa se mantienen con pocas novedades respecto a los horarios e itinerarios establecidos para 2025, si bien la Archicofradía del Paso y la Esperanza ha abierto un debate interno respecto a la posibilidad de dejar de cerrar el Jueves Santo. No obstante, no parece que esa opción vaya a prosperar este año, como tampoco parece que lo hará la intención de varias cofradías que hacen estación de penitencia en la Catedral de sustituir el paso actual ante el altar mayor por un recorrido por la girola, para discurrir ante la capilla del Santísimo. El Cabildo catedralicio se mantiene en su postura de que todas las hermandades que entren en el primer templo de la diócesis hagan el mismo tránsito por sus naves.