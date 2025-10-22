La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga ha iniciado ya la ronda de reuniones de las hermandades que componen cada jornada con ... el fin de definir los horarios e itinerarios para el año que viene. Según ha podido conocer SUR, no se prevén grandes cambios salvo algunos ajustes en determinados días. No obstante, este martes se ha conocido un asunto que ha causado cierta sorpresa.

La Archicofradía del Paso y la Esperanza ha difundido los asuntos abordados en la última reunión de su junta de gobierno y, entre ellos, menciona la propuesta de un posible cambio de orden en su paso por el recorrido oficial que la llevaría a dejar de cerrar el Jueves Santo. «La junta de gobierno, en un intenso y participativo debate con 32 intervenciones de sus miembros, analizó los horarios y el recorrido procesional, así como la alternancia del puesto que la cofradía ocuparía durante el Jueves Santo», señala la corporación perchelera en la reseña de los temas debatidos.

Según añade, «en la reunión se destacó la importancia de alcanzar un consenso amplio dentro de la archicofradía respecto a la propuesta de horario, recorrido y posición en la jornada. Este consenso permitirá que, posteriormente, todos los hermanos puedan pronunciarse en cabildo, constituyendo la base sólida para la negociación con la Agrupación de Cofradías. La junta continuará trabajando de manera coordinada en este sentido». Es decir, la Esperanza ha abierto un debate interno sobre un posible cambio en su orden de paso por el recorrido oficial que le repercutiría en un adelanto horario. No obstante, como señala la nota, quiere tener primero cerrada y consensuada la propuesta para dejar de ser la última a nivel interno, antes de defenderla en la mesa de debate de los horarios e itinerarios con el resto de hermandades del Jueves Santo.

Sorpresa en la Agrupación

Según ha podido conocer SUR, esta inquietud de la Esperanza por dejar de cerrar la jornada ha causado sorpresa en el seno de la Agrupación de Cofradías, cuyos directivos desconocían que la junta de gobierno de la archicofradía iba a abordar esa posibilidad. Al parecer, ya se había producido una primera reunión de las hermandades del Jueves Santo en la que la Esperanza no planteó esa opción del cambio de posición. No obstante, su representante sí hizo ver el deseo de la corporación de adelantar su horario, proponiendo una serie de ajustes para recortar minutos en el resto de cofradías que no terminaron de ser aprobados.

Fuentes consultadas han señalado que detrás de esta iniciativa está el deseo de la Esperanza anticipar la hora de su encierro, que el pasado Jueves Santo se vio excesivamente demorado en el año en el que recuperó el paso por la calle Carretería de vuelta del recorrido oficial, incluyendo igualmente el transitar por la zona de la plaza de Enrique García-Herrera, conocida como plaza de Camas.