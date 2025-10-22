Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de la Esperanza, en su procesión del pasado Jueves Santo. Hugo Cortés

La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga

La archicofradía abre un debate interno sobre un posible cambio de posición en su paso por el recorrido oficial para conseguir un adelanto de su horario

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:22

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga ha iniciado ya la ronda de reuniones de las hermandades que componen cada jornada con ... el fin de definir los horarios e itinerarios para el año que viene. Según ha podido conocer SUR, no se prevén grandes cambios salvo algunos ajustes en determinados días. No obstante, este martes se ha conocido un asunto que ha causado cierta sorpresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

