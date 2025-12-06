Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

D. S.

Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género

EP

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:07

Comenta

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el ... distrito de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de 3 años, ambos hospitalizados con pronóstico muy grave.

