Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín

El puente de la Inmaculada ha comenzado teñido de negro en las carreteras malagueñas, que han sumado una persona fallecida tras un choque frontal entre ... dos coches este sábado en la carretera A-402 en el término municipal de Alcaucín.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8.15 horas, cuando los testigos alertaban al teléfono de emergencias 112 de un accidente «con heridos y personas atrapadas» en la carretera sentido Vélez-Málaga. Hasta el lugar se han movilizado a los servicios sanitarios, Guardia Civil y dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

Uno de los conductores, de 47 años, fue trasladado al centrpo de atención primaria de La Viñuela. El otro falleció en el lugar de los hechos y los bomberos tuvieron que excarcelar el cuepor, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos..