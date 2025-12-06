Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CPB Málaga

Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín

El accidente ha tenido lugar en la A-402 a primera hora de este sábado

Ester Requena

Ester Requena

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:51

Comenta

El puente de la Inmaculada ha comenzado teñido de negro en las carreteras malagueñas, que han sumado una persona fallecida tras un choque frontal entre ... dos coches este sábado en la carretera A-402 en el término municipal de Alcaucín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  3. 3 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  4. 4 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  7. 7 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  8. 8 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  9. 9 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  10. 10

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín

Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín