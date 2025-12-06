Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Navarro, en una imagen de archivo, en su escaño en la Diputación. sur

La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía

El hasta ahora líder del PSOE de Torremolinos aporta a la investigación interna fotos, documentos y mensajes de wasap y en redes para acreditar que existió una relación de cordialidad sostenida en el tiempo después de los hechos denunciados

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:39

Comenta

Aunque hubo un intento de que la reunión se celebrara antes, no fue hasta el pasado 11 de noviembre cuando la dirección federal del PSOE, ... a través del órgano creado para abordar las denuncias internas de acoso sexual, recabó la versión de Antonio Navarro tras la denuncia presentada por una militante por un presunto caso de acoso sexual. Una entrevista telemática que se celebró, casualmente, un día después de que esta afiliada llevara la denuncia ante la Fiscalía ante la inacción durante meses del partido, al que notificó los hechos en junio.

