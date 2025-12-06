La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía

Aunque hubo un intento de que la reunión se celebrara antes, no fue hasta el pasado 11 de noviembre cuando la dirección federal del PSOE, ... a través del órgano creado para abordar las denuncias internas de acoso sexual, recabó la versión de Antonio Navarro tras la denuncia presentada por una militante por un presunto caso de acoso sexual. Una entrevista telemática que se celebró, casualmente, un día después de que esta afiliada llevara la denuncia ante la Fiscalía ante la inacción durante meses del partido, al que notificó los hechos en junio.

En esa entrevista, según pudo conocer este periódico, Navarro aportó una batería de documentación entre fotos, mensajes de wasap, publicaciones en redes de la denunciante y pagos por bizum para acreditar que entre ambos existió una relación de cordialidad (de «complicidad y cariño», según algunas fuentes consultadas) sostenida en el tiempo después de las fechas de los hechos denunciados.

Entre esa documentación, aparece el justificante bancario de la compra que Antonio Navarro hizo de unos estuches para los hijos de la denunciante para el colegio que acababa de comenzar y la transferencia que le hizo por Bizum del importe del mismo (27,22 euros). La adquisición de este material escolar, según la documentación, se produjo el 11 de septiembre de 2021, dos días después de que la mujer, según relató en su denuncia, todo estallara entre ellos.

Comidas y regalos

Asimismo, en la pruebas aportadas por el hasta ahora líder del PSOE de Torremolinos se relata que el 15 y el 17 de septiembre de ese año estuvieron en una terraza de un hotel de la ciudad y recoge las fotos que hizo a la denunciante; añade que durante la celebración del congreso federal de los socialistas en Valencia él le dijo que estaba en un bar y que ella le pidió la ubicación para ir y allí se hizo una foto, la subió a redes sociales y posteriormente, según el relato recogido en la cronología aportada «nos volvemos junto en taxi hasta el hotel»; y además añade fotografías de los hijos de ambos comiendo juntos, de Navarro y la denunciante en actos del partido, con amigos en una vivienda así como los regalos que el líder socialista adquirió para el cumpleaños de la mujer.

Antonio Navarro expone en las pruebas presentadas que la denunciante «ha borrado» varios de los mensajes que publicó en redes sociales con algunos de estos actos, entre ellos, uno en el que aparecían ambos juntos cuando el concejal y diputado provincial fue elegido secretario general del PSOE de Torremolinos en enero de 2022.

En la documentación a la que tuvo acceso SUR, Navarro recoge las transcripciones de conversaciones de wasap a partir de febrero de 2022 donde aparecen cuestiones como la petición que la denunciante le hace para que le haga la compra en el economato de la empresa del dirigente socialista; la petición de consejo para el tinte de pelo que se tiene que poner; la solicitud de que le gestione entradas para ver al Real Madrid en el Bernabéu o la propuesta de ella para ir juntos a Madrid.

En el cumpleaños del denunciado

Además, se recoge una foto de ambos en el cumpleaños de Antonio Navarro en un restaurante y que según la documentación fue «una sorpresa que organizó ella»; en el inicio de la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023 o junto María Jesús Montero.

En el relato que aporta Navarro se recoge que en la campaña de las últimas municipales aumentaron la discrepancias entre ambos y el hasta ahora líder socialista en Torremolinos añade que la quiebra entre ambos se produjo cuando fue nombrado, en junio de 2023, diputado provincial y que a partir de ese momento la relación entre ambos es mínima. Según la documentación, en abril de 2025, cuando volvió a ser elegido secretario general local, la denunciante «volvió a la carga con la intención de quitarme de la dirección del partido a toda costa».