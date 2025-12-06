Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga

Muere en un accidente doméstico el periodista Gonzalo Padrón, que fue mano derecha de Celia Villalobos (PP) en su etapa como primera alcaldesa de Málaga ... allá por 1995. La noticia de su muerte corrió como la pólvora por tratarse de un profesional, ya jubilado, que fue una figura clave en el Ayuntamiento de Málaga. Primero como jefe de gabinete de Villalobos en un mandato complicado que se prolongó hasta el año 2000 y en el que logró consensos y reformas fiscales importantes en la ciudad, antes de ser nombrada ministra de Sanidad. Pasados unos años, fue recuperado, a partir de 2010, por el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como asesor de comunicación donde realizó un papel relevante. Un cargo en el que permaneció durante tres años.

Quienes trabajaron codo con codo con él lamentan su fallecimiento, más cuando aseguran que gozaba de buena salud y que ha sido un trágico accidente doméstico el que ha acabado con su vida. Estos compañeros, que avanzan que hoy domingo está previsto que le realicen la autopsia en el Instituto Anatómico Forense, lo recuerdan como un visionario de la política que siempre se mantuvo en segundo plano, pese a que ejercía un papel clave en su etapa con la malagueña Celia Villalobos. Destacan su compañerismo, pero también su carácter y fuerte personalidad. Lo describen como un hombre carismático, inteligente y con una visión política muy clara y muy ágil que dejó huella como «un gran jefe».

Periodista de profesión y madrileño de nacimiento desde su llegada a Málaga tuvo claro que era el lugar en el que quería mantener su residencia tras su jubilación. Y en Málaga ha fallecido. Descanse en paz.

