Gonzalo Padrón. SUR

Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga

El periodista madrileño, afincado en la capital de la Costa del Sol, fallece en un accidente doméstico

Pilar Martínez

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:51

Comenta

Muere en un accidente doméstico el periodista Gonzalo Padrón, que fue mano derecha de Celia Villalobos (PP) en su etapa como primera alcaldesa de Málaga ... allá por 1995. La noticia de su muerte corrió como la pólvora por tratarse de un profesional, ya jubilado, que fue una figura clave en el Ayuntamiento de Málaga. Primero como jefe de gabinete de Villalobos en un mandato complicado que se prolongó hasta el año 2000 y en el que logró consensos y reformas fiscales importantes en la ciudad, antes de ser nombrada ministra de Sanidad. Pasados unos años, fue recuperado, a partir de 2010, por el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como asesor de comunicación donde realizó un papel relevante. Un cargo en el que permaneció durante tres años.

Top 50
