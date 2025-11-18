Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Helicóptero que se ha empleado para este primer ensayo. SUR

El aeropuerto de Málaga pone a prueba por primera vez la ruta de los futuros drones de pasajeros

El ensayo se ha hecho con un helicóptero, al no haber todavía aerotaxis eVTOL homologados, y es el último paso para marcar los protocolos aéreos

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

A la vista de cualquier profano, no es más que un vuelo de un helicóptero convencional. En realidad, el vuelo que se ha producido hoy ... en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es mucho más relevante que eso. Esto es lo más parecido que hay ahora mismo a los futuros drones de pasajeros o aerotaxis, conocidos en el mundo de la aviación como eVTOL (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical). De momento, en España no hay ningún modelo homologado todavía para volar, y por eso se ha elegido este medio para hacer por primera vez un ensayo de la aeroruta o «pasillo aéreo» que seguirá una de estas cuando estén disponibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

