El aeropuerto de Málaga pone a prueba por primera vez la ruta de los futuros drones de pasajeros

A la vista de cualquier profano, no es más que un vuelo de un helicóptero convencional. En realidad, el vuelo que se ha producido hoy ... en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es mucho más relevante que eso. Esto es lo más parecido que hay ahora mismo a los futuros drones de pasajeros o aerotaxis, conocidos en el mundo de la aviación como eVTOL (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical). De momento, en España no hay ningún modelo homologado todavía para volar, y por eso se ha elegido este medio para hacer por primera vez un ensayo de la aeroruta o «pasillo aéreo» que seguirá una de estas cuando estén disponibles.

Ampliar David González, jefe de la torre de Málaga, durante el ensayo. SUR

Lo ha hecho dentro del proyecto 'OperA' de movilidad aérea avanzada, del que SUR viene informando desde hace meses. No en vano, este periódico asistió recientemente en Madrid a las primeras pruebas, todavía en simulador, que han permitido conducir hasta lo que se ha vivido hoy.

El aerotaxi despega entre Málaga y Granada y abre la puerta a la conexión directa con Marbella en sólo 20 minutos

Este primer 'aerotaxi' se ha estrenado con dos trayectos utilizando ya el pasillo aéreo o «aeroruta» que permitirá viajar, en primer lugar, entre Málaga y Granada; aunque muy pronto llegará también la conexión más deseada por los usuarios y, por tanto, por los operadores, que unirá el aeropuerto con Marbella en apenas 20 minutos.

Málaga-Granada, conexión aérea

Como han informado conjuntamente Aena y Enaire, el helicóptero ha unido esta mañana los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol y Federico García Lorca Granada-Jaén «para validar el modo de operación con el que volarían los aerotaxis (inicialmente, pilotados), y los drones de carga (sin piloto). Para ello, los responsables de la torre de control de Málaga y otros departamentos de Enaire en Madrid han diseñado un corredor de espacio aéreo, así como los procedimientos asociados para los vuelos del futuro, dentro del proyecto europeo 'OperA' (Operate Anywere).

Con esta demostración, se pretende dar el visto bueno el modo de operación para este tipo de vuelos, que formarán parte del espacio aéreo en un futuro próximo. Así, las pruebas buscan comprobar que las rutas diseñadas por Enaire y los procedimientos operativos permiten que estas aeronaves, ya sean pilotadas, remotas o autónomas, puedan volar en espacio aéreo controlado y no controlado, y puedan coexistir sin interferir con la actividad habitual de los aeropuertos y aeronaves convencionales, garantizando el máximo nivel de seguridad operativa para todos los usuarios del sistema aéreo.

Esta iniciativa, que cuenta con financiación europea 'Horizon Europe', busca demostrar que estas aeronaves pueden convivir con la aviación convencional con el máximo nivel de seguridad operativa en entornos reales, según estas fuentes. El proyecto de movilidad aérea avanzada está apoyado por la empresa SESAR 3 y cuenta con una financiación de 9,52 millones de euros, de los que la UE aporta cerca de 5,97 millones.

«Representa un paso decisivo hacia la integración segura y eficiente de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en todos los tipos de espacio aéreo, contribuyendo a la creación de un cielo digital europeo más sostenible y conectado», afirman desde ambas instituciones. El consorcio que impulsa el proyecto 'ÓperA' está liderado por la multinacional tecnológica Honeywell y cuenta con la participación de Aena, Enaire, Crida, Eurocontrol y fabricantes como Pipistrel y Vertical Aerospace, entre otros.