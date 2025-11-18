Las hermanas de García Caparrós traerán a Málaga los documentos sobre su asesinato

Paqui, Puri y Loli, las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño de 18 años asesinado en la capital costasoleña el 4 de ... diciembre de 1977 durante una manifestación en defensa de la autonomía andaluza ya tienen en su poder los documentos secretos del expediente de la Comisión de Encuesta, la investigación que abrió el Congreso de los Diputados en 1977 sobre esos sucesos y que seguía custodiando la Cámara. En la mañana de este martes, las hermanas han cogido un tren en dirección a Madrid, se han apeado en la estación de Atocha, que lleva el nombre de una escritora que tanto hizo por la memoria histórica, Almudena Grandes, con su serie de novelas 'Episodios de una Guerra Interminable', y de ahí se han dirigido al Congreso de los Diputados, donde se han reunido con su presidenta, Francina Armengol. También han estado en el archivo de la Cámara, donde han recogido las dos cajas que contienen miles de folios sobre el caso, según ha explicado a este periódico Toni Valero, diputado de Sumar en el Congreso por Málaga, que acompañaba a las hermanas García Caparrós. Esos documentos viajarán con ellas a Málaga en el tren que desde la capital cogerán a última hora del día y tocarán tierra costasoleña en la estación de María Zambrano.

Aunque a lo largo de esta misma tarde tendrán tiempo para estudiar los documentos en el propio Congreso de los Diputados, a la vista del volumen de los legajos, será aquí en Málaga donde tendrán tiempo para revisarlos con mayor cuidado y con asesoramiento legal. En conversación con SUR, Loli García Caparrós, avanzaba una revisión muy exhaustiva de los documentos: «Los estudiará un abogado criminalista y él ya nos dirá qué camino tenemos que seguir». «Hasta que no reconozcan a mi hermano como víctima del terrorismo de Estado no vamos a parar», manifestó, determinada, Loli García Caparrós. Aunque previamente había dicho que el día de hoy les supone un descanso a la familia tras 48 años reclamando los papeles. «Ha sido un largo camino», lamenta. Pero también saben que la travesía no ha terminado. No quieren que lo haga. Aún no está hecho todo el trabajo. Ni se ha terminado de hacer justicia.

«Es un día de esos en los que la ropa no te llega al cuerpo», decía Loli García Caparrós. «Ha sido muy emocionante», continuaba Toni Valero. «Ahora todo esto requiere una atención pausada para que se pueda escrutar la documentación», agregaba el diputado. El expediente sigue siendo secreto, la familia del asesinado no puede difundirlo, pero, tal y como apunta Valero, hay información que ya se conoce y otra que se podrá revelar, aunque no la que se considere reservada. En todo caso, lo que se buscará en los papeles ahora en poder de las hermanas García Caparros será quién asesinó al joven y quién y por qué dio la orden de ese asesinato en una manifestación, prosigue Valero, pacífica y por la autonomía andaluza.

La entrega de los documentos a la familia García Caparrós tiene lugar en la semana en que se conmemoran los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. «No es casualidad», dice Valero. «Ésta es una pequeña gran victoria sobre todo en esta coyuntura en que proliferan los discursos negacionistas sobre la dictadura. Ya tenemos los papeles, se conocerá la verdad, pero todavía queda hacer justicia y reparar a las víctimas», sigue el diputado de Sumar por Málaga.

La Mesa del Congreso de los Diputados accedía la semana pasada y por unanimidad a que las hermanas de Manuel José García Caparrós pudieran acceder a los documentos íntegros y sin tachaduras sobre su asesinato y que estaban bajo custodia de la Cámara Baja.

«Romper la impunidad del franquismo»

Muy emocionado estaba también Joaquín Recio, vocal de la Asociación Manuel José García Caparrós, que asegura que con el acceso a los papeles, se da un paso importante para «romper la impunidad del franquismo», dado que con el secreto «sólo se ha evitado la condena de las personas responsables». Asimismo, Recío confía en que éste sea «el comienzo de un nuevo paradigma» para abordar el tratamiento a las víctimas del franquismo y de la transición. «Nuestro mártir malagueño tiene que ser la punta de lanza para que otras familias también encuentren justicia», agrega, para avanzar que el próximo año, en enero, se organizarán unas jornadas sobre la cuestión.

El asesinato de García Caparrós tuvo lugar dos años después de la muerte de Francisco Franco. «El dictador murió, pero su cuadrilla seguía viva, no quería que avanzara Andalucía», lamentaba en declaraciones a SUR Loli García Caparrós antes de acceder a los documentos sobre su hermano. La transición a la democracia que comenzaba a ser posible a partir del 20 de noviembre de 1975 no fue una balsa de aceite, como demuestra el asesinato del joven malagueño, que se produjo 25 meses después de esa fecha. Ese año, 1977, comenzaba con el tiroteo que segaba la vida de los abogados de Atocha, llamados así por el despacho que tenían en esa madrileña calle y que está a pocos metros de la estación de tren a la que llegaron a Madrid y desde la que partirán ya con sus papeles rumbo a Málaga las hermanas Caparrós. Según investigaciones de los historiadores Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar, entre 1975 y 1982, 665 personas perdieron la vida como consecuencia de la violencia política, 162 (el 24%), corresponden a la actividad represiva del Estado y el resto, a violencia terrorista (nacionalista, de extrema derecha y de extrema izquierda). Según estos dos investigadores, la transición española fue «mucho más sangrienta que la griega o la portuguesa, ambas iniciadas en 1974, unos meses antes que la española».

La familia también accede a los documentos a pocas semanas de que se cumpla un nuevo aniversario del asesinato del joven. Durante décadas, cada 4 de diciembre, las hermanas Caparrós han recordado a su hermano en la esquina de la calle Alemania donde lo mataron.