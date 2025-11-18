Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las hermanas García Caparrós con una de las cajas con la documentación, este martes en el Congreso de los Diputados. EP

Las hermanas de García Caparrós traerán a Málaga los documentos sobre su asesinato

Aquí los estudiarán con asesoramiento de un abogado: buscarán quién y por qué mataron al joven el 4 de diciembre de 1977 en una manifestación por la autonomía andaluza

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Paqui, Puri y Loli, las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño de 18 años asesinado en la capital costasoleña el 4 de ... diciembre de 1977 durante una manifestación en defensa de la autonomía andaluza ya tienen en su poder los documentos secretos del expediente de la Comisión de Encuesta, la investigación que abrió el Congreso de los Diputados en 1977 sobre esos sucesos y que seguía custodiando la Cámara. En la mañana de este martes, las hermanas han cogido un tren en dirección a Madrid, se han apeado en la estación de Atocha, que lleva el nombre de una escritora que tanto hizo por la memoria histórica, Almudena Grandes, con su serie de novelas 'Episodios de una Guerra Interminable', y de ahí se han dirigido al Congreso de los Diputados, donde se han reunido con su presidenta, Francina Armengol. También han estado en el archivo de la Cámara, donde han recogido las dos cajas que contienen miles de folios sobre el caso, según ha explicado a este periódico Toni Valero, diputado de Sumar en el Congreso por Málaga, que acompañaba a las hermanas García Caparrós. Esos documentos viajarán con ellas a Málaga en el tren que desde la capital cogerán a última hora del día y tocarán tierra costasoleña en la estación de María Zambrano.

