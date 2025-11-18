Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Nace MEET: el Museo Ruso comparte Tabacalera con un nuevo espacio para exposiciones

Ver 30 fotos
Migue Fernández

Nace MEET: el Museo Ruso comparte Tabacalera con un nuevo espacio para exposiciones

La fotoperiodista Marisa Flórez inaugura la marca con imágenes icónicas del último medio siglo, desde la llegada del 'Guernica' a Lola Flores pidiendo una peseta a cada español

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Los carteles que flanquean la puerta de entrada reflejan el cambio. Tabacalera ya no es el Museo Ruso, o al menos no solo eso. Los ... casi 3.000 metros cuadrados de salas que hay en el histórico edificio se repartirán a partir de ahora bajo dos marcas diferentes: la conocida Colección del Museo Ruso (sin San Petersburgo desde la invasión de Putin a Ucrania) y la nueva MEET, Málaga Espacio Expositivo Tabacalera. Desde hoy, frente a la exposición dedicada a la bailarina rusa Anna Pávlova, más de 180 fotografías recorren el último medio siglo de la historia de España a través de la mirada de Marisa Flórez, una de las pioneras del fotoperiodismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)
  9. 9 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  10. 10 Pinchos antipalomas: Lo que debes saber si quieres instalarlos y vives en un bloque de vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nace MEET: el Museo Ruso comparte Tabacalera con un nuevo espacio para exposiciones