Sergio Pellicer se despide a su llegada a la estación María Zambrano este martes, junto al resto de la expedición del Málaga.

El Málaga despide a Sergio Pellicer, uno de sus símbolos

El club anuncia la destitución de un entrenador histórico de la entidad, un cambio de etapa, tras la derrota en León y ahora se hará cargo del equipo el segundo técnico, Alejandro Acejo

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:47

Llegó el día. El Málaga se estaba planteando despedir a Pellicer hace algunas semanas, pero el equipo reaccionaba en los partidos de La Rosaleda, dejando ... en varias ocasiones atrás esta opción. Pero los partidos a domicilio estaban lastrando la credibilidad del equipo y del técnico, hasta que este lunes se cerró completamente el círculo con la derrota en León. El club decidió destituir a uno de sus símbolos, uno de los entrenadores con más partidos al frente del conjunto blanquiazul, y la tarde de este martes ha anunciado ya el 'secreto a voces' de la marcha del preparador castellonense. Y ahora se hará cargo del equipo de forma interina el ayudante de Pellicer y antiguo empleado del club, Alejandro Acejo.

