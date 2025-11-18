El Málaga despide a Sergio Pellicer, uno de sus símbolos

Llegó el día. El Málaga se estaba planteando despedir a Pellicer hace algunas semanas, pero el equipo reaccionaba en los partidos de La Rosaleda, dejando ... en varias ocasiones atrás esta opción. Pero los partidos a domicilio estaban lastrando la credibilidad del equipo y del técnico, hasta que este lunes se cerró completamente el círculo con la derrota en León. El club decidió destituir a uno de sus símbolos, uno de los entrenadores con más partidos al frente del conjunto blanquiazul, y la tarde de este martes ha anunciado ya el 'secreto a voces' de la marcha del preparador castellonense. Y ahora se hará cargo del equipo de forma interina el ayudante de Pellicer y antiguo empleado del club, Alejandro Acejo.

El club prescinde de esta manera de un hombre clave en su historia reciente, un entrenador que tuvo que superar numerosas adversidades desde la llegada de la intervención judicial, la pandemia, las sanciones al club y una crisis tras otra en sus diferentes etapas. Descendió, ascendió y asistió a un crecimiento inédito del Málaga en distintas facetas, sobre todo en su masa social, el apoyo de la afición al equipo blanquiazul. Siempre se mostró como un hombre de club, de la casa, siendo casi siempre el faro y principal portavoz del mismo.

Pellicer estuvo rodeado de dificultades en el Málaga casi en todo momento, y siempre superó los problemas hasta este momento, cuando parecía que la situación estaba más controlada en todos los sentidos. Parecía que la plantilla era mejor que la anterior, pero las numerosas lesiones y la falta de ritmo de parte de los fichajes han llevado al equipo a un rendimiento irregular, mostrando muchas carencias y constantes desajustes que lo convertían en un bloque vulnerable. Una vez más el técnico asume las responsabilidades generales y las sobrevenidas.

Tras la derrota en León, Pellicer sabía que su salida era casi segura e inminente, pues el Málaga venía de un empate doloroso al final del partido con el Córdoba en La Rosaleda. El equipo no supo aprovechar un partido teóricamente propicio para relanzarse y cayó con cierta facilidad y decepción, sin mostrarse contundente y siempre acompañado del desacierto habitual cara a la portería contraria. La situación pasó a ser insostenible y, con justicia o sin ella, el club tenía decidido que actuaría, y así lo ha hecho.

Pellicer deja al Málaga fuera de la zona de descenso, pero con los mismos puntos que algunos de esos equipos. Las circunstancias mandan, aunque la igualdad existente en Segunda permite que las reacciones sean efectivas y que los objetivos de los equipos puedan variar con cierta facilidad. De hecho, un triunfo de los blanquiazules en León lo hubiera colocado muy cerca de la zona de 'play-off', a tres puntos y casi colocado en la zona media de la tabla clasificatoria.

El Málaga, de esta manera, pone en marcha un cambio de etapa con la esperanza de que el nuevo entrenador pueda servir como revulsivo para que el equipo cambie el rumbo a partir de ahora, después de superar el primer tercio de la competición. El técnico que sustituya a Pellicer, asimismo, tendrá que luchar con gran parte de las adversidades que han acompañado al preparador saliente. Dispone de una plantilla con muchas bajas, cargada de canteranos y con jugadores que no acaban de ofrecer el rendimiento que se espera de ellos. Esta gestión será clave. De momento, de forma interina, se hará cargo del equipo Acejo.

La expedición blanquiazul llegó junto con Pellicer alrededor de las 14.30 horas a la estación María Zambrano. De ahí se trasladó el entrenador hasta las oficinas del estadio, donde se concretó su salida. Y cerca de las siete de la tarde el club anunció ya que el técnico no continuará al frente del Málaga. Arranca una nueva era...