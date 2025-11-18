Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer celebra el triunfo ante el Sporting de la pasada temporada. Ñito Salas

Los datos de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga

Es el segundo entrenador con más partidos en el banquillo blanquiazul, con 186 sumando las dos etapas, quedándose a 38 de Joaquín Peiró, y han debutado 22 canteranos con él

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

Una vez anunciada la destitución de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga, es necesario mostrar algunos datos relevantes sobre su trayectoria como técnico blanquiazul. Con ... 186 partidos a sus espaldas entre dos etapas (desde la mitad de la 2019-20 hasta el final de la 2020-21 y desde enero de 2023 hasta ahora, seis temporadas), es el segundo más longevo de la historia del club, sólo por detrás del mito Joaquín Peiró, que dirigió al cuadro de La Rosaleda en 224 encuentros. Su balance es de 69 victorias, 60 empates y 57 derrotas.

