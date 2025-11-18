Los datos de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga

Una vez anunciada la destitución de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga, es necesario mostrar algunos datos relevantes sobre su trayectoria como técnico blanquiazul. Con ... 186 partidos a sus espaldas entre dos etapas (desde la mitad de la 2019-20 hasta el final de la 2020-21 y desde enero de 2023 hasta ahora, seis temporadas), es el segundo más longevo de la historia del club, sólo por detrás del mito Joaquín Peiró, que dirigió al cuadro de La Rosaleda en 224 encuentros. Su balance es de 69 victorias, 60 empates y 57 derrotas.

Asumió el cargo tras el despido de Víctor Sánchez del Amo, desde el Malagueño. Se estrenó con victoria ante la Ponferradina (1-0) y muy poco después el Málaga sería intervenido judicialmente, en lo que probablemente es el momento más crítico de la historia reciente del club a nivel institucional. Consiguió salvar la categoría, concluyendo en la decimocuarta posición con 53 puntos.

Su mayor logro, como es evidente, fue el agónico ascenso a Segunda División en la temporada 2023-24, que se consiguió en el minuto 122 en Tarragona frente al Gimnástic en la final de los 'play-off' de ascenso y que supuso un cambio de paradigma en la entidad, necesitada de una alegría de estas características (sobre todo por la manera en la que se produjo). También, una muy meritoria permanencia en la categoría de plata en la campaña 2020-21 (el Málaga finalizó decimosegundo aquel curso con 53 puntos), puesto que tuvo que hacer frente a una sanción de LaLiga por excederse en el límite salarial, y por ello tan sólo pudo disponer de 18 fichas profesionales y también se llevó a cabo un ERE.

A su vez, ha hecho debutar a 22 canteranos con el primer equipo. A saber: Carlos López, Ale Benítez, Bilal, Dani Sánchez, Rafita, Andrés, Juande, Santaella, Recio, Alberto Quintana, Mini, Izan Merino, Jesús Martín, Rafa, Aarón Ochoa, Larrubia, Álex Calvo, Antoñito, Issa Fomba, Haitam, Loren Zúñiga y Chupete. Varios de ellos se han establecido como figuras importantes en el Málaga actual.

Esta cifra no podía ser escueta por diversos motivos. El primero de ellos es el de la propia personalidad de Pellicer, que es un técnico de la casa, muy dado a la cantera por su formación como entrenador (destaca su brillante papel en el juvenil en 2016, con el que ganó la Copa de Campeones). Otro es que el club sigue desde hace tiempo un modelo en el que se apuesta por la cantera en lugar de mirar hacia fuera, y también está el hecho de que los canteranos acostumbran a ser 'hijos de la ruina', que surgen en las épocas difíciles de los clubes, especialmente en lo económico, como ha ocurrido durante los dos pasos del entrenador de Nules en el club de Martiricos (especialmente en la primera).

Etiqueta de «defensivo»

Pellicer siempre ha sido una figura que ha dividido mucho a la afición por sus planteamientos tácticos. Tuvo que arrastrar durante mucho tiempo la etiqueta de ser un entrenador defensivo. En la 2019-20, el cuadro blanquiazul apenas encajó 33 goles. A menudo empleaba una defensa de cinco, debido a las complicadas circunstancias a las que se enfrentaba el equipo. En la 2020-21 encajó 47, y en la pasada, 46, con 16 porterías a cero.

Sin embargo, esta temporada, el equipo está encajando mucho más, probablemente por la diferencia en cuanto a la idea de juego. Ha recibido 18 tantos en estas primeras 14 jornadas, tres más que la pasada campaña a estas alturas (ha anotado dos más en esta que en la anterior). En La Rosaleda, el Málaga se muestra mucho más intenso a la hora de presionar y buscar la puerta rival, una imagen que contrasta con la que ofrece el equipo en sus salidas. Son sólo 3 triunfos en los últimos 28 partidos a domicilio.

Concluye de manera abrupta la segunda etapa de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga, con más luces que sombras. Se despide del club de Martiricos entrando de lleno en la historia de la institución, como el segundo técnico con más partidos dirigidos, varias permanencias de mucho mérito, un ascenso que será recordado para siempre y 22 jugadores haciendo su debut con el primer equipo. Aunque también pesarán las fotos de los últimos meses, y la del descenso a Primera RFEF.