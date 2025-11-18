Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO

Importantes afecciones al tráfico para las noches de este martes y de mañana miércoles con motivo de las pruebas de carga de los viaductos de ... la A-357, la entrada a Málaga entre la Universidad y la Comisaría. El carril bus-VAO está prácticamente listo y estos ensayos obligarán a cortar la autovía en ambos sentidos. La Consejería de Fomento de la Junta, que promueve esta obra de ampliación por un importe de 8,5 millones, acaba de avisar de los desvíos de tráfico correspondientes.

El corte será efectivo a partir de las 23:00 horas y hasta las 05:00 horas. al igual que el resto de la obra, estos trabajos se realizan en horario nocturno para minimizar las afecciones. Cabe recordar que la operación más delicada, la ampliación del viaducto sobre la MA-20, ya obligó al corte total nocturno de la Ronda Oeste durante tres noches.

8,5 millones de euros de inversión tiene esta obra, que se ejecuta en un trazado de 2,3 kilómetros.

Los trabajos, ejecutados y proyectados por Sando, para ampliar el acceso a Málaga por la A-357, Autovía del Guadalhorce, desde la Universidad, encaran su recta final. De hecho, ya se han instalado los paneles indicativos de carril bus-VAO. Es una obra complicada porque debe realizarse de noche para evitar afecciones a esta arteria utilizada cada día por más de 74.000 conductores por sentido. La prolongación de la capital por el Oeste y el éxodo de muchos malagueños hacia el interior provincial por mor del problema de la vivienda exige intervenciones en esta vía. En este contexto, la Consejería de Fomento de la Junta, además de esta actuación, tiene en marcha la conversión en autovía del tramo Casapalma-Cerralba, en fase de concurso.

¿Quiénes se beneficiarán de este carril extra?

¿Quiénes podrán emplear este carril en unas semanas? Los coches con dos o más ocupantes, incluyendo al conductor. Y los de uno solo si tienen etiqueta ambiental CERO. También las personas con movilidad reducida, emergencias y servicios públicos. Las motocicletas, también. Y, por supuesto, el transporte público (buses y taxis). No pueden circular ni los vehículos con remolque ni los ciclomotores.

Es una obra, además que se realiza fundamentalmente recreciendo la calzada por su interior, por lo que el mayor esfuerzo se centra en los pasos singulares. La zona de acopio se sitúa en el espacio junto al acceso a la MA-20.

Las obras implican la ampliación de la calzada de dos a tres carriles en sentido hacia la capital para una plataforma BUS-VAO de 2,3 kilómetros entre la glorieta de acceso al Hospital Clínico y la Universidad hasta su prolongación en la entrada de la ciudad coincidiendo con la intersección con la avenida Juan XXIII, en el semáforo de la Comisaría.