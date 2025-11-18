Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen reciente de las obras del carril bus-VAO. Salvador Salas

Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO

Los trabajos encaran su recta final tras una inversión de 8,5 millones de euros para ganar un carril en el trayecto entre la Universidad y la Comisaría

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Importantes afecciones al tráfico para las noches de este martes y de mañana miércoles con motivo de las pruebas de carga de los viaductos de ... la A-357, la entrada a Málaga entre la Universidad y la Comisaría. El carril bus-VAO está prácticamente listo y estos ensayos obligarán a cortar la autovía en ambos sentidos. La Consejería de Fomento de la Junta, que promueve esta obra de ampliación por un importe de 8,5 millones, acaba de avisar de los desvíos de tráfico correspondientes.

