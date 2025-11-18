Grave un ciclista tras ser atropellado en la A-7 en Marbella

Un ciclista ha resultado herido, al parecer de carácter grave, tras ser atropellado por un turismo en la A-7, a la altura de Marbella. ... El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 1050 sobre las 11.10 horas, cuando se han producido los primeros avisos al servicio de Emergencias 112-Andalucía, según ha podido saber SUR.

De acuerdo con las fuentes, el accidente ha tenido lugar en la salida que va de Puerto Banús a San Pedro Alcántara, donde un turismo ha alcanzado a la víctima. El siniestro ha dado lugar a retenciones y, una vez retirados los vehículos de la calzada, se mantienen en dos kilómetros en sentido Málaga y en cuatro en sentido Cádiz, según fuentes de la DGT.

Los operarios de emergencias, tras las llamadas de los testigos, han activado a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha desplazado al lugar para indagar las circunstancias del accidente. Los facultativos del 061 han evacuado al ciclista, sin que de momento hayan trascendido más datos. Según las fuentes, su estado era grave.