Grave un ciclista tras ser atropellado en la A-7 en Marbella

La víctima ha sido evacuada a un centro hospitalario tras el suceso, ocurrido en el kilómetro 1050

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:41

Un ciclista ha resultado herido, al parecer de carácter grave, tras ser atropellado por un turismo en la A-7, a la altura de Marbella. ... El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 1050 sobre las 11.10 horas, cuando se han producido los primeros avisos al servicio de Emergencias 112-Andalucía, según ha podido saber SUR.

