Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escenario donde sucedieron los hechos, en los Jardines de Picasso, frente al puente de las Américas. SUR

A prisión el detenido por matar a golpes a un indigente cuando dormía en los Jardines de Picasso

El sospechoso, de 56 años, está siendo investigado por el crimen, ocurrido en 2021, como supuesto autor de un delito de asesinato

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el crimen a golpes del que fue víctima un indigente ... que estaba durmiendo en los Jardines de Picasso, en Málaga capital. El suceso, ocurrido a finales de noviembre de 2021, ha sido esclarecido recientemente por la Policía Nacional con el arresto del sospechoso, un hombre español de 56 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  6. 6 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante
  7. 7

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  8. 8 Primera subida en los embalses desde mayo: la borrasca Claudia deja agua para un mes en Málaga
  9. 9

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  10. 10

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur A prisión el detenido por matar a golpes a un indigente cuando dormía en los Jardines de Picasso

A prisión el detenido por matar a golpes a un indigente cuando dormía en los Jardines de Picasso