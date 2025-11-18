A prisión el detenido por matar a golpes a un indigente cuando dormía en los Jardines de Picasso

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el crimen a golpes del que fue víctima un indigente ... que estaba durmiendo en los Jardines de Picasso, en Málaga capital. El suceso, ocurrido a finales de noviembre de 2021, ha sido esclarecido recientemente por la Policía Nacional con el arresto del sospechoso, un hombre español de 56 años.

Según han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el presunto autor pasó el pasado viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 6, que ordenó su ingreso en un centro penitenciario como investigado por un delito de asesinato. Las pesquisas policiales han permitido retomar la causa, que había permanecido sobreseída desde hacía cuatro años debido a la falta de autor conocido.

La víctima, de acuerdo con las fuentes, fue asesinada a golpes con un objeto contundente mientras descansaba en un banco de los Jardines de Picasso. Fue un viandante quien localizó al indigente bajo uno de los bancos, gravemente herido. El hombre fue evacuado de urgencia a un hospital, donde falleció poco después debido a los traumatismos que presentaba.

Desde que se tuvo conocimiento del suceso, el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV, adscrito a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, inició una «larga, ardua y difícil investigación», según informó la Comisaría Provincial.

Los vestigios recogidos por la Brigada Provincial de Policía Científica en la primera inspección ocular fueron remitidos al Laboratorio de Biología ADN de Granada, de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, donde efectuaron un cribado con los posibles sospechosos.

La hipótesis que se manejó inicialmente, y que al final ha terminado por confirmarse, apuntaba a que el presunto autor de los hechos sería alguien en situación de exclusión social y sin domicilio conocido, al igual que la víctima. Es decir, que ambos se encontraban en situación de sinhogarismo.

Gracias a los avances científicos y las innovadoras técnicas de ADN, se logró identificar al presunto autor de la brutal agresión, un hombre de nacionalidad española y de 56 años que lleva en la calle desde que era un adolescente.