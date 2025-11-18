Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos) Productores de Antequera, Coín, Colmenar, Alhaurín El Grande o Cajiz consiguen casi una veintena de medallas, entre ellas una Súper Oro, en el certamen celebrado el pasado fin de semana en Suiza

Arriba, de izquierda a derecha, queso curado emborrizado de AGAMMASUR, queso semicurado de tomillo de La Hortelana y queso semicurado El Pinsapo. Abajo, de izquierda a derecha, queso Flor del Torcal, semicurado de cabra de Pastor del Valle y semicurado pasteurizado con chili picante de La Cañada del Capitán.

La cabra malagueña ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes tesoros gastronómicos de la provincia: sus quesos han brillado con fuerza en los World Cheese Awards, el concurso internacional más prestigioso del sector, celebrado el pasado fin de semana en Berna (Suiza). En una edición en la que compitieron más de 5.000 quesos procedentes de 40 países, los productores malagueños lograron situarse entre la élite mundial con casi una veintena de medallas, incluida una codiciada Súper Oro, un reconocimiento reservado solo a los 51 mejores quesos del planeta.

Casi todos los premiados son de cabra malagueña en su totalidad o casi (hay algunos de mezcla con oveja). Y lo mejor: todos estos quesos pueden comprarse en Málaga o directamente en las tiendas online de las cinco queserías de la provincia que han sumado 18 medallas: 4 de bronce, 10 de plata, 3 de oro y una de súper oro.

El que más alto ha llegado ha sido el curado emborrizado 'Montes de Málaga' (Colmenar). Elaborado por la cooperativa AGAMMASUR, este queso curado de cabra malagueña ha conseguido la Súper Oro, la máxima distinción del certamen. Con leche pasteurizada de cabra de raza mayoritariamente malagueña y una maduración de 150 a 180 días, es uno de los quesos más premiados de la última década. Su textura compacta y su aroma profundo explican por qué está entre los 51 mejores del mundo. Desde 13,55 euros se puede comprar en la tienda online de Agammasur.

Por su parte, el semicurado de cabra con tomillo 'La Hortelana' (Coín) ha logrado una medalla de oro en este World Cheese Awards. La familia Hormigo suma una nueva medalla con este semicurado de cabra malagueña afinado con tomillo, que destaca por su elegancia aromática y su sabor fresco y equilibrado. Un queso con identidad local que continúa la trayectoria ascendente de esta quesería de Coín.

Queso curado emborrizado de AGAMMASUR ha logrado el máximo galardón, el Super Oro.

De nuevo AGAMMASUR se ha subido al podio con un semicurado de la marca El Pinsapo, con 35 a 60 días de maduración y pasta de color marfil. Su aroma recuerda a roquefort y camembert, y en boca es cremoso y mantecoso, con una persistencia amable. Otro oro para el catálogo colmenareño.

El tercer oro ha sido para el Flor del Torcal, de la quesería antequerana El Pastor del Torcal. Es una de las propuestas más originales de Málaga: un curado de cabra afinado en manteca ibérica y cubierto de pétalos de rosa, azahar, caléndula, aciano, tagete y jazmín. Nacido hace apenas dos años, el Queso Flor del Torcal combina artesanía, estética y complejidad aromática, y ha conquistado al jurado con una medalla de oro.

Medallas de plata y de bronce

Además, han sido premiados con medalla de plata nueve quesos malagueños elaborados con leche de cabra. Entre ellos destacan tres de La Hortelana (el curado al romero, el curado de leche cruda en aceite de oliva virgen extra y el curado al pimentón), junto al semicurado al Pedro Ximénez y el semicurado 'Montes de Málaga', ambos de AGAMMASUR. También reciben plata el semicurado de Pastor del Valle (Alhaurín el Grande), dos curados de El Pastor del Torcal (uno en AOVE y pimentón picante, y otro en manteca ibérica con romero y tomillo) y dos elaboraciones de La Cañada del Capitán (en Cajiz): un semicurado con chili picante y otro con manteca ibérica y romero.

El palmarés se completa con cuatro medallas de bronce, que recaen en los curados de larga maduración de AGAMMASUR —el Gran Reserva 'El Pinsapo' y el Reserva Natural 'Montes de Málaga'—, además del curado mezcla al romero de La Hortelana y el curado de cabra de Pastor del Valle.

Dónde comprarlos

Agammasur

DÓNDE ESTÁ: Quesos Montes de Málaga y Quesos El Pinsapo -AGAMMASUR- Google Maps

Tienda on line: www.agammasur.es

La Hortelana

DÓNDE ESTÁ: Quesería La Hortelana - Google Maps

Otra opción: Cada domingo de 9 a 14 horas en el Mercado Agoalimentario del Valle del Guadalhorce (Coín)

El Pastor del Torcal

DÓNDE ESTÁ: Quesos El Pastor del Torcal - Google Maps

Tienda on line: Comprar quesos en Málaga - El Pastor del Torcal

El Pastor del Valle

DONDE ESTÁ: Lácteos El Pastor del Valle - Google Maps

Tienda on line: El pastor del valle – Lácteos

La Cañada del Capitán

DÓNDE ESTÁ: Quesería La Cañada del Capitán - Google Maps

Tienda on line: www.quesoslacanadadelcapitan.com

Lista completa de premiados

Súper Oro

• Curado emborrizado 'Montes de Málaga' — AGAMMASUR

Oro

• Semicurado de cabra con tomillo — La Hortelana

• Semicurado 'El Pinsapo' — AGAMMASUR

• Queso Flor del Torcal — El Pastor del Torcal

Plata

• Curado al romero — La Hortelana

• Curado de leche cruda en AOVE — La Hortelana

• Curado al pimentón — La Hortelana

• Semicurado al Pedro Ximénez — AGAMMASUR

• Semicurado Montes de Málaga — AGAMMASUR

• Semicurado de cabra — Pastor del Valle

• Curado en AOVE y pimentón picante — El Pastor del Torcal

• Curado en manteca ibérica, romero y tomillo — El Pastor del Torcal

• Semicurado pasteurizado con chili picante — La Cañada del Capitán

• Semicurado pasteurizado con manteca ibérica y romero — La Cañada del Capitán

Bronce

• Gran Reserva 'El Pinsapo' — AGAMMASUR

• Reserva Natural 'Montes de Málaga' — AGAMMASUR

• Curado mezcla al romero — La Hortelana

• Curado de cabra — Pastor del Valle

