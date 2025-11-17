Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 17 de noviembre de 2025

SUR

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante

LEER LA NOTICIA

Jordi Ferrer, responsable del proyecto de la Torre del Puerto: «Respetamos el debate ciudadano, pero cumple todos los requisitos legales»

LEER LA NOTICIA

La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol

LEER LA NOTICIA

Málaga recuperará el alquiler de bicis eléctricas pero cambia el modelo: será gestión pública

LEER LA NOTICIA

Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga

LEER LA NOTICIA

Primera subida en los embalses desde mayo: la borrasca Claudia deja agua para un mes en Málaga

LEER LA NOTICIA

Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave

LEER LA NOTICIA

El centro de día Oncohematológico del Clínico echa a andar: «Es un cambio brutal, no da la sensación de estar en un hospital»

LEER LA NOTICIA

Simula ser un empleado y roba una maleta con objetos por valor de más de 47.000 euros a un turista mientras hacía el 'check in' en Málaga

LEER LA NOTICIA

La Diputación de Málaga aprueba sus presupuestos con toda la oposición en contra

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  4. 4

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  5. 5 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  6. 6

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  7. 7 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  8. 8 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?