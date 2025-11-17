Málaga recuperará el alquiler de bicis eléctricas pero cambia el modelo: será gestión pública

Málaga recuperará el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y será bajo control público. También subirá las tarifas del taxi durante el año que viene. ... Son dos asuntos incorporados por la vía de urgencia a la Comisión de Urbanismo de este mes de noviembre.

Cabe recordar que a principios de este año, el Ayuntamiento revocó las autorizaciones a las empresas operadoras de bicicletas y patinetes tras seis años de actividad. Las inspecciones realizadas habían detectado incumplimientos del contrato, sobre todo en cuanto a aparcamiento en la vía pública. Dott, Bolt, Lime, VOI, Link, Tier y Bird eran las empresas concernidas.

6,5 millones de euros será la inversión inicial para bicicletas eléctricas. A esta cifra hay que sumar los costes de mantenimiento.

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha manifestado que se han estudiado los casos de otros ayuntamientos. Se prevé habilitar 1.000 bicicletas (ampliables a 2.000) y 100 puntos de alquiler. El calendario se fija el objetivo de que el proyecto adquiera velocidad de crucero en 2027, aunque el inicio será el año que viene. Se ha apostado por la gestión directa del servicio.

La inversión se espaciará a lo largo de tres años, con una inyección inicial de 6,5 millones de euros a los que habrá que sumar los gastos de mantenimiento. Ya, a partir de 2028, se espera seguir comprando nuevas bicis para abrir nuevos itinerarios en el marco de la ampliación de la red de carriles-bici.

Servicio público

La licitación se iniciará en breve. Se pasa por lo tanto de concesión demanial a servicio público. En este punto, Trinidad Hernández reconoció la reivindicación de Con Málaga y de su portavoz, Toni Morillas, de que así fuera. Se empezará a instalar los puntos en los lugares en los que hay itinerarios ciclistas completos.

Toni Morillas ha valorado la iniciativa. Ha sumado su voto a favor a los de PP y PSOE. Vox se ha abstenido.

En cuanto a las tarifas del taxi, Hernández relató los motivos que esgrime la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat), que ha pedido una revisión dadas las alzas en los costes de explotación del servicio. El encarecimiento acusado de los seguros es una de las principales variables. Otros costes fijos que han subido son los impuestos, revisiones técnicas e impuestos. La inflación, el coste de vida y el alza de la demanda también aparecen en la ecuación.

Taxis

Aumat propone, en suma, un aumento de las tarifas entre un 3,5 y un 5% para garantizar la viabilidad del servicio. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PP.

Con Málaga se ha abstenido en este punto. Tal y como indicó Morillas, a pesar de conocer las dificultades del sector, punto en el que ha aludido a la competencia desleal de las VTC, consideró que la propuesta no casa con los intereses del consumidor. Además, ha criticado lo complejo del marco tarifario y la falta de transparencia.

Vox ha votado a favor, sin entrar en más detalles. Así lo confirmó su portavoz, Antonio Alcázar.

Por el PSOE, Jorge Quero anunció su abstención pero mostró dudas jurídicas y señaló los cambios profundos en el sistema tarifario. Acusó al equipo de gobierno de dejadez y de actuar solo con estudios de parte. Tampoco mostró su acuerdo con la recuperación de la tarifa al aeropuerto. «Es una chapuza. No es una actualización de la tarifa. Se está modificando el sistema de costes», dijo.