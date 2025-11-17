Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de las bicicletas eléctricas en alquiler. SUR

Málaga recuperará el alquiler de bicis eléctricas pero cambia el modelo: será gestión pública

Habilitará 1.000 de entrada en 100 puntos distintos. La Comisión de Urbanismo aprueba también la subida del taxi para el año que viene

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:30

Málaga recuperará el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y será bajo control público. También subirá las tarifas del taxi durante el año que viene. ... Son dos asuntos incorporados por la vía de urgencia a la Comisión de Urbanismo de este mes de noviembre.

