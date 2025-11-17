Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo diseño de la Torre del Puerto vista desde el dique de Levante. SUR

Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante

Los promotores del hotel y centro de convenciones presentan la propuesta de Chipperfield, valorada en 200 millones y que pretenden inaugurar en 2029

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Una vez que la Autoridad Portuaria le dio a finales de octubre el visto bueno y envió el expediente a Puertos del Estado, los promotores ... de la Torre del Puerto, el fondo catarí Al Alfia junto a Hoteles Hesperia, ha dado hoy un paso importante, con la presentación pública de su propuesta, que va más allá del edificio en sí y prevé una intervención general para dotar de uso ciudadano a todo el dique de Levante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  3. 3 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante

Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante