Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante

Una vez que la Autoridad Portuaria le dio a finales de octubre el visto bueno y envió el expediente a Puertos del Estado, los promotores ... de la Torre del Puerto, el fondo catarí Al Alfia junto a Hoteles Hesperia, ha dado hoy un paso importante, con la presentación pública de su propuesta, que va más allá del edificio en sí y prevé una intervención general para dotar de uso ciudadano a todo el dique de Levante.

El nuevo diseño corresponde al estudio de David Chipperfield Architects, y el encargado de desgranar la propuesta urbanística ha sido Rodrigo Antón, director de la oficina de Santiago de Compostela. Junto a él, Jordi Ferrer, director general de Hesperia; y Jorge Mañas, socio fundador de TAG Partners, que es la consultora que se ocupa de la ingeniería. Estas son las principales novedades:

Edificio «sobrio» y orientado

El edificio en sí será un rascacielos rectangular de 144 metros, de arquitectura «sobria», como lo definen sus creadores, totalmente acristalada y con elementos que aportan sombra a las habitaciones. Además, se ha buscado una orientación específica, de manera que las fachadas principales, de 59 metros de ancho, miran hacia el Este y el Oeste. Así, se reduce el impacto visual, ya que lo que mirará al Centro y a la Bahía será el lateral, de 19 metros de anchura. La zona de calle y la cubierta estarán totalmente ajardinadas y serán de acceso público.

Ferrer insiste en que la arquitectura es «sobria, mediterránea y no busca protagonismo», para lo que ofreciendo un volumen «de perfil hacia la Bahía, integrado en el paisaje y coherente con la escala de Málaga». A efectos de alojamiento tendrá 382 habitaciones tipo suites y varios restaurantes de alto nivel, entre otros servicios para los clientes.

Congresos a orillas del mar

El hotel tendrá su base en una plaza abierta que integrará un centro de convenciones de 2.500 m², accesible tanto desde el hotel como desde el exterior, y con capacidad para casi 2.000 personas. También habrá espacios comerciales y de restauración y un centro de bienestar y wellness.

Vistas 360 desde 144 metros

La última planta contará con un restaurante panorámico y terrazas ajardinadas de acceso público, desde donde se ofrecerán unas vistas de 360 grados de la Bahía, la ciudad y el puerto.

Torre integrada en un conjunto

El proyecto de la Torre del Puerto es un todo con el dique de Levante, dentro de un plan de transformación urbana. Según sus responsables, la iniciativa —que lleva nueve años de tramitación y está avalada por todas las administraciones portuarias y urbanísticas— se encuentra ya en la fase final previa a su aprobación estatal. Esto supone ganar 54.000 m² de nuevos espacios públicos para la ciudad.

Tanto los promotores como los equipos técnicos subrayaron que la iniciativa se entiende como un conjunto indivisible entre el hotel y la transformación completa del paseo del dique de Levante, que pasará a ser un corredor urbano y paisajístico de referencia para la capital. El proyecto mantiene la altura definitiva de 144 metros, por debajo del máximo permitido por el Plan Especial (150 m), con 59 metros de fachada principal por 19 metros de perfil (la fachada lateral que mirará hacia el Casco Histórico y hacia el mar).

Rodrigo Antón explica que el objetivo principal es conectar el puerto con la ciudad mediante un gran boulevard peatonal de 1.300 metros de largo, que enlazará La Farola con el morro del dique y que contará con jardines, miradores y áreas de descanso. El diseño se organiza como una sucesión de jardines y patios, un concepto que vertebra todo el proyecto: plaza del Puerto; patio de las Palmeras; patio del Agua, plaza de la Arquería (con bares, restaurantes y tiendas).

Así como miradores y plataformas sobre el malecón con jardines con especies autóctonas, y conexiones transversales en la rotonda de La Farola hacia La Malagueta. Además, el paseo peatonal discurrirá separado del tráfico y con un carril bici independiente. De los 54.000 m² de uso ciudadano, frente a una ocupación real del edificio sobre la parcela de solo 5.600 m², lo que según Antón «demuestra que el proyecto aporta más ciudad de la que ocupa».

Inversión millonaria

Jordi Ferrer confirma que la intervención supondrá una inversión total de unos 200 millones de euros, asumidos en su mayor parte por el promotor privado. A día de hoy, no se ha concretado la participación de financiación pública o europea, aunque esta se contempla como una posibilidad «minoritaria» porque se cumplen los requisitos de los programas comunitarios disponibles.

Hesperia busca socio

Hesperia gestiona la iniciativa y ha mantenido durante meses conversaciones con tres de las mayores cadenas de lujo del mundo, especializadas en turismo premium, eventos internacionales, congresos y oferta cultural y gastronómica. El proceso está «muy avanzado» y existe ya una marca preferente, aunque la compañía no puede revelar su identidad por motivos de confidencialidad.

¿Apertura en 2029?

El proyecto se encuentra ahora en revisión por Puertos del Estado, que deberá emitir el informe final antes de remitirlo al Consejo de Ministros, previsiblemente en 2026. Una vez obtenida esta autorización, se redactará y aprobará el proyecto constructivo definitivo.

Las obras tendrán una duración estimada de algo más de tres años, marcadas por el elemento crítico de la actuación: la cimentación, los sótanos y el aparcamiento subterráneo, cuya ejecución determinará gran parte del calendario. De cumplirse los plazos previstos, el hotel podría estar operativo a lo largo de 2029.

Los promotores destacan que la ciudad carece actualmente de una infraestructura para congresos y grandes eventos de escala internacional, por lo que este centro de convenciones sería «una herramienta decisiva para competir en turismo de negocios», un segmento de alto impacto económico y de gasto elevado. El proyecto se presenta como una concesión pública de 50 años, y con un retorno directo para la ciudadanía mediante la creación de espacios de estancia, deporte, ocio, gastronomía y cultura a lo largo del paseo de Levante.

Edificio sostenible

Jorge Mañas subraya que la sostenibilidad es uno de los ejes clave de la intervención. El objetivo es que el edificio sea neutral en emisiones durante su operación y se convierta en un referente europeo en eficiencia climática y energética. Las estrategias incluyen medidas pasivas tales como lamas de sombra en las plantas altas; pérgolas, porches y celosías inspiradas en la arquitectura tradicional andaluza; láminas de agua y ventilación cruzada para refrescar de forma natural; amplias zonas ajardinadas y vegetación circundante; cubierta vegetal para reducir la ganancia térmica.

También medidas activas, tales como vidrios de alta eficiencia y protecciones solares horizontales y verticales; la monitorización constante mediante un gemelo digital para controlar el consumo energético y del agua; uso intensivo de materiales reciclados; electricidad 100% renovable, obtenida mediante placas solares propias o energía verde certificada y eliminación total del uso de combustibles fósiles. De este modo, el proyecto aspira a cumplir las tres certificaciones ambientales internacionales más exigentes del sector hotelero y de construcción sostenible.