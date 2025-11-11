Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
El hotel tendrá 144 metros de altura, casi 400 habitaciones y una gran terraza-mirador en la cubierta. Vota en nuestra encuesta
SUR
Martes, 11 de noviembre 2025, 16:40
SUR muestra hoy en exclusiva la primera imagen del nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga proyectada por el estudio internacional de ... David Chipperfield. Los promotores del hotel de gran lujo previsto en el dique de Levante, el grupo Hoteles Hesperia junto con el fondo Al Alfia, de Catar, tendrá 144 metros de altura, casi 400 habitaciones y una gran terraza-mirador en la cubierta. ¿Qué te parece el proyecto? Queremos conocer tu opinión.
