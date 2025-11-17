Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay diez heridos y un perro muerto

Una colisión frontal entre una ambulancia y un turismo este lunes en el kilómetro 22 de la carretera A-367, en el término municipal de ... Cuevas del Becerro, en sentido Cañete la Real, ha dejado diez heridos y un perro fallecido. Por el momento, se desconoce la gravedad de los afectados, han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente pasadas las 12.30. Indicaban que el choque había sido entre una ambulancia de traslados programados, en la que viajaban siete pacientes y dos conductores, y un automóvil ocupado por el piloto y su perro.

Hasta el lugar han sido movilizados los servicios sanitarios, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y bomberos del CPB, que han tenido que excarcelar a los ocupantes de ambos vehículos y al animal, que ha fallecido a causa del impacto. Además, han informado de que han colaborado con los facultativos en el traslado de los heridos, aunque por el momento se desconoce el estado de los mismos.