Votación de las cuentas públicas del organismo provincial para 2026. Salvador Salas

La Diputación de Málaga aprueba sus presupuestos con toda la oposición en contra

El Gobierno choca con el resto de grupos por las formas de presentación de los números, los recortes, el ritmo de ejecución de las inversiones, el aumento de la deuda... y la política nacional

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:40

El debate de presupuestos en la Diputación celebrado en la mañana de este lunes fue un cruce de críticas entre el Gobierno popular y todos ... los grupos de la oposición y no sólo por el plan económico para el próximo ejercicio, ya que también hicieron incursión argumentos referidos a la política nacional. La sesión de la cámara, por tanto, concluía con la aprobación de las cuentas, pero con el solo voto favorable del partido gobernante, el PP, y los contrarios de toda la oposición, desde Vox a Con Málaga, pasando por el PSOE. Tras este trámite se abre un periodo de alegaciones de quince días y se prevé que en el pleno del 17 de diciembre las cuentas se sometan a su aprobación definitiva.

Te puede interesar

