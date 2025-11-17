Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Roba una maleta de gran valor a un turista mientras hacía el 'check in' en Málaga simulando ser un empleado

La Policía Nacional identifica en la capital al supuesto autor de numerosos hurtos en hoteles, que presuntamente realizaba de forma itinerante por varias provincias de la geografía española

SUR

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

La Policía Nacional ha identificado en Málaga al supuesto autor de numerosos hurtos en hoteles, que presuntamente realizaba de forma itinerante, desplazándose por varias provincias ... de la geografía española. Finalmente, la detención se produjo en el Distrito de Chamartín en Madrid, cuando este se encontraba dispuesto a realizar otro ilícito penal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  10. 10 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Roba una maleta de gran valor a un turista mientras hacía el 'check in' en Málaga simulando ser un empleado

Roba una maleta de gran valor a un turista mientras hacía el &#039;check in&#039; en Málaga simulando ser un empleado