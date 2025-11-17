La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol

La conductora 'kamikaze' que provocó un accidente con cinco heridos este fin de semana en Mijas no sólo circulaba en sentido contrario por la autopista AP-7 ... , sino que, además, iba en un grave estado de embriaguez, según ha podido saber SUR.

La mujer, de origen colombiano, ha arrojado una tasa superior a 1,30 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone multiplicar por cinco el máximo permitido, cuyo límite genérico (salvo para profesionales y noveles) es de 0,25.

El accidente ocurrió sobre las 17.40 horas de este sábado 15 de noviembre. Varios testigos telefonearon al sistema 112-Andalucía para avisar de que un coche iba circulando en sentido contrario al de la marcha por la autopista AP-7.

En concreto, la conductora del turismo -más tarde se descubriría que era una mujer- circulaba por la calzada en sentido Algeciras, aunque ella lo hacía en dirección Málaga, es decir, al contrario que el resto de vehículos.

Minutos después, varios particulares llamaron nuevamente a Emergencias para alertar de que el coche había chocado de frente con otro a la altura del kilómetro 207. De hecho, la colisión fue grabada con el móvil por otro usuario que circulaba por la calzada opuesta.

Fuentes sanitarias confirmaron que, como consecuencia del siniestro, cinco personas resultaron lesionadas y fueron evacuadas al Hospital Costa del Sol, varias de ellas en estado grave. Los heridos son cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36 años.

La conductora que provocó el accidente se sometió a la prueba de alcoholemia y, ante la tasa que dio, se están instruyendo diligencias contra ella -como investigada- por presuntos delitos contra la seguridad vial y lesiones por imprudencia. Todo apunta a que tomó una salida de la autopista creyendo que se trataba de una incorporación a la misma.