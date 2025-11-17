Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga

En algunos puntos del interior se prevé que los termómetros marquen mínimas de un grado

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:38

Del paraguas...al abrigo. La borrasca Claudia se despide este lunes de Andalucía -aún hay tres provincias hoy en aviso amarillo- y su marcha ... abrirá la puerta a una modificación radical en la configuración atmosférica, «preparando el terreno para la entrada de aire mucho más frío y un desplome térmico que marcará la segunda mitad de la semana», advierten los meteorólogos. «Una vez que Claudia nos abandone, una dorsal anticiclónica muy robusta comenzará a alzarse y a ocupar buena parte del Atlántico, impulsando el descenso hacia latitudes más bajas de una vaguada muy profunda cargada de aire ártico o polar. Dicha inyección de aire muy frío provocará un ambiente plenamente invernal», avanzan desde el portal especializado Meteored.

