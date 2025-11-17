Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga

Del paraguas...al abrigo. La borrasca Claudia se despide este lunes de Andalucía -aún hay tres provincias hoy en aviso amarillo- y su marcha ... abrirá la puerta a una modificación radical en la configuración atmosférica, «preparando el terreno para la entrada de aire mucho más frío y un desplome térmico que marcará la segunda mitad de la semana», advierten los meteorólogos. «Una vez que Claudia nos abandone, una dorsal anticiclónica muy robusta comenzará a alzarse y a ocupar buena parte del Atlántico, impulsando el descenso hacia latitudes más bajas de una vaguada muy profunda cargada de aire ártico o polar. Dicha inyección de aire muy frío provocará un ambiente plenamente invernal», avanzan desde el portal especializado Meteored.

Para el viernes Aemet pronostica 1 grado en Antequera o Ronda, donde los mercurios no pasarán de los 8-10 grados

¿Cómo afectará este episodio a Málaga? Por ahora, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un descenso en los termómetros que será más notorio a partir del jueves. «Aunque en nuestra geografía el bajón térmico será acusado y generalizado entre el miércoles y el sábado, por ahora, parece que el viernes será el día más frío del episodio, cuando la isoterma de -4 ºC a 1500 puede alcanzar el Pirineo y la vertiente cantábrica. Son valores destacables para estar a mediados de noviembre», destaca Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor de Meteored. El organismo estatal fija para Málaga capital valores que se moverían entre los 8 grados de mínima y los 15 de máxima cara al viernes. Esto es, cinco grados menos a los registrados en el arranque de la semana.

Como es habitual, el interior de la provincia registrará las mínimas más bajas. Para el viernes Aemet pronostica 1 grado en Antequera o Ronda, donde los mercurios no pasarán de los 8-10 grados. El frío también será más acusado en municipios del Valle del Guadalhorce como Álora o Cártam donde se espera que los termómetros oscilen entre los 5 grados de mínima y los 13 de máxima.

«Esta semana el chorro polar estará muy ondulado en nuestras latitudes. Una dorsal anticiclónica se orientará de sur a norte en el Atlántico norte, mientras que sobre el continente europeo se descolgará una gran vaguada, y bajo la misma se desarrollarán varias borrascas. Entre las altas y las bajas presiones impulsarán un flujo de norte que traerá una masa de aire ártica marítima que afectará a buena parte de Europa desde mañana, incluyendo España», añade Biener.

Para el fin de semana, los expertos apuntan a que el aire frío empezaría a retirarse lentamente de oeste a este, dejando temperaturas más suaves en muchas zonas, «aunque seguirán siendo invernales en algunas regiones».