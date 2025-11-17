Primera subida en los embalses desde mayo: la borrasca Claudia deja agua para un mes en Málaga

Las primeras lluvias de entidad del otoño le han dado la primera alegría desde mayo a los responsables del abastecimiento en la provincia: los embalses ... han ganado 4 hectómetros cúbicos en la última semana. Y las escorrentías siguen haciendo su trabajo, con lo que está cifra se verá a buen seguro duplicada en los próximos días. Por poner en contexto los aportes, con estos 'nuevos' 4 hm3 se 'da de beber' a una población de 60.000 habitantes durante todo un año y a Málaga capital durante un mes.

La borrasca claudia ha dejado casi 70 litros por metro cuadrado en el embalse axárquico de La Viñuela; 66 litros por metro cuadrado en el de La Concepción, entre Marbella e Istán; 50 en Casasola; 34 en el sistema Guadalhorce-Guadalteba; 30, en el Conde de Guadalhorce, o 23 en El Limonero. Con todo, son cifras muy lejanas a las del año pasado por estas fechas, cuando confluyeron dos episodios importantes de danas, uno el 29 de octubre y otro el 13 de noviembre.

A primera hora de este lunes, estaban entrando 10.000 metros cúbicos en la cola de los embalses cada hora, según los registros en tiempo real de Hidrosur. A las 11 de la mañana, los siete pantanos de la provincia sumaban 276,42 hectómetros cúbicos. Es agua para dos años aproximadamente. El año pasado almacenaban 168 a estas alturas. Y este último mayo, tras meses de danas y trenes de borrascas, alcanzaron los 378 hm3, la mejor cifra desde 2020.

Por volumen embalsado, el Guadalteba suma 78 hm3; La Viñuela, casi 70; el Guadalhorce, 44 hm3; la Concepción, 36; el Conde, 28; El Limonero, más de 11 hm3, y Casasola, 8. En total, los embalses promedian un 45% de su nivel de llenado.

Si nos vamos a los datos del año hidrológico en curso, que se inició el 1 de octubre, el punto más lluvioso de la provincia es la Majada de las Lomas (Cortes de la Frontera). Allí, según los referidos datos de Hidrosur, se han recogido 224 litros por metro cuadrado. Le siguen el medidor del río Genal en Jubrique (195), Ojén (178 litros) y la Sierra de Mijas (162).

No se esperan más lluvias en el corto plazo, aunque sí que entrará de manera intensa el frío esta semana, con mínimas que se desplomarán en torno al viernes hasta 1 grado centígrado en Antequera o Ronda y hasta los 7-8 grados en el Málaga, Vélez o Marbella.

Escorrentías

Las escorrentías también son apreciables en algunos puntos de la geografía provincial. Uno de los estratégicos es el Guadalhorce en el azud de Aljaima, donde recibe los valiosos aportes del río Grande, que viene de la Sierra de las Nieves. Allí, se marcaban este lunes 26,31 metros cúbicos por segundo. Emasa, que gestiona esta represa de derivación y sus pozos asociados, lleva muchos días aprovechando este fluyente. El objetivo es que pueda suministrar hasta dos tercios del consumo de la ciudad, cifrado en 1.600 litros por segundo, mientras siga llevando agua. Eso sí, ha habido que hacer ajustes por exceso de turbidez. Esto se solucionaría también con la presa de Cerro Blanco si se construyera, pues produciría un efecto de decantación. Así que no sólo aumentaría la capacidad de almacenamiento de la provincia, también contribuiría a mejorar la calidad del recurso.

El otro tercio del suministro en los próximos días vendrá del sistema de embalses de Guadalhorce, que, de este modo, se deja descansar. La noticia es que, además, Emasa ya está incorporando en fase de pruebas los pozos de la zona del aeropuerto, tras las obras de emergencia para ponerlos a punto desarrolladas por Junta y Ayuntamiento. En síntesis: las aguas subterráneas cobran cada vez más peso específico en el sistema de abastecimiento urbano.

Otros caudales reseñables en la provincia se miden en el río Genal a su paso por Jubrique. Allí el río baja con 8,25 metros cúbicos por segundo. Ya, a mucha distancia, se encuentran el río Grande, en Las Millanas, con 2,51 m3/s; el Turón, con 2,34 a su paso por Ardales y camino del Conde de Guadalhorce; el Guadiaro, en su trasvase al Majaceite, con 1,78, y el Guadalteba, con 1,23.