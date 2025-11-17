Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El embalse de Casasola, en Almogía, hace unas jornadas. Marilú Báez

Primera subida en los embalses desde mayo: la borrasca Claudia deja agua para un mes en Málaga

Málaga aprovecha las lluvias y las escorrentías para abastecerse del azud de Aljaima y los pozos, a los que ya suma los del aeropuerto, en pruebas

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

Las primeras lluvias de entidad del otoño le han dado la primera alegría desde mayo a los responsables del abastecimiento en la provincia: los embalses ... han ganado 4 hectómetros cúbicos en la última semana. Y las escorrentías siguen haciendo su trabajo, con lo que está cifra se verá a buen seguro duplicada en los próximos días. Por poner en contexto los aportes, con estos 'nuevos' 4 hm3 se 'da de beber' a una población de 60.000 habitantes durante todo un año y a Málaga capital durante un mes.

