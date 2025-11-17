El centro de día Oncohematológico del Clínico echa a andar: «Es un cambio brutal, no da la sensación de estar en un hospital»

El Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha entrado en funcionamiento a primera hora de este lunes y, como ... explica a los medios Ricarda García Sánchez, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Clínico, una de las pacientes le ha dicho: «No da la sensación de estar en un hospital», mientras que José Aldecoa, presidente de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), cree que la puesta en marcha de este espacio supone «un cambio brutal», sobre todo si se compara con la zona en la que se encontraban antes, con pacientes que recibían las quimioterapias en sillones pegados unos a otros y sin que nadie pudiera acompañarles. El éxito de esta área es, sin duda, que se ha construido con el propósito de «humanizar» el espacio sanitario, convirtiéndolo en un entorno «más cálido, funcional y acogedor», explica la oncóloga médica María José Bermejo Pérez.

Las obras han supuesto una inversión de cinco millones de euros para la Junta y acabaron en enero de 2025, aunque problemas burocráticos han retrasado su puesta en marcha diez meses y medio. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, inauguró las instalaciones el pasado viernes. El centro dispone del doble de sillones para tratamiento (31 frente a los 15 anteriores), 12 puestos de camas para tratamiento y cuatro más en boxes de aislamiento independientes, 16 consultas de Oncología y ocho de Hematología (antes había tres y siete, respectivamente), además de incluir un Servicio de Farmacia propio para la preparación, dispensación y distribución segura de tratamientos.

Ampliar De izquierda a derecha, las doctoras García Sánchez, María José Bermejo, Nuria Ribelles y Marga Garrido. ÑITO SALAS

Las instalaciones están orientadas hacia el suroeste y tienen vistas despejadas, además de disponer de iluminación natural en casi todas las áreas de nueva construcción, dado que se trata de una zona en la que los pacientes van a pasar varias horas recibiendo tratamiento. Además, existen circuitos diferenciados e independientes de acceso tanto a las consultas externas como al área de terapias, además de contar con recepción y un área de espera. La superficie pasa de 625 a 1.351 metros cuadrados, duplicando su capacidad. El hospital de día atiende cada día a un total de 400 pacientes entre quienes acuden a consulta o a recibir quimioterapia o inmunoterapia, una cifra que se triplicará en los próximos meses.

«Ha superado nuestras expectativas»

La doctora Bermejo explica que la idea de hacer un hospital de día nuevo lleva muchos años en la agenda de los profesionales. «Queríamos un espacio más grande, pero ha superado nuestras expectativas, es más luminoso y más bonito, con luz natural, con zonas insonorizadas, con calidad, algo contrapuesto a la arquitectura poco humana que suele haber en los hospitales». Las doctoras Bermejo y Toñi Márquez se empeñaron en no usar muebles tradicionales, «sino darles un toque distinto que hiciera que los pacientes estuvieran más cómodos, en un entorno agradable, de forma que venir aquí no sea tan dramático». Así, el gerente del Clínico les puso en contacto con la empresa Viral, especialista en arquitectura y diseño de interiores. Hicieron una tormenta de ideas que ha acabado con este entorno acogedor de colores color tierra, crema y beige, y entornos amplios y humanizados.

Innovador diseño prioriza la comodidad del paciente y la cercanía médico paciente en centro oncológico

Hay tres bloques fundamentales, dice Bermejo. En cuanto a la sala de espera, se buscaba que hubiera espacios diferentes para adaptarse a las necesidades de las personas y que las horas que pasan en ella los pacientes «no pudiera ser un tiempo muerto»: «Si necesitan trabajar pueden hacerlo con un ordenador, o tienen mesas redondas para que charlen, queremos que el tiempo cuente. Hoy ya nos han dicho: es como un hotel». Con relación a la sala de tratamiento, se buscaba que fuera mucho más grande, «con luz natural, muebles nuevos, colores cálidos, se han insonorizado las zonas de tratamiento y se deja espacio al lado del sillón para que haya acompañantes» durante la administración del tratamiento. Sobre las consultas, dice la doctora Bermejo, se han puesto mesas bajas buscando la cercanía de la mirada del médico sobre el paciente, «se potencia la escucha activa, en un intento de entender cómo se sienten, cómo toleran el tratamiento: es más agradable para todos, para los pacientes y las familias», agrega.

Ampliar Paqui del Río y su marido, Oliver Aragüez, que han estrenado hoy el hospital. ÑITO SALAS

Asimismo, el Servicio de Farmacia se ha trasladado a esta zona, «de forma que los pacientes iban de la consulta a ella, pero ellos se han desplazado para estar cerca de los pacientes: la idea es que salen de la consulta, van a la sala de espera, la prescripción llega a la farmacia y acuden a ella para tomar la medicación», señala.

«El sitio de antes era horroroso»

La jefa de sección del Área de Consultas y del Hospital de Día, Nuria Ribelles, asegura estar «muy ilusionada» y recuerda el primero de los tres espacios que ha ocupado este departamento, cerca de Urgencias, «con dos consultas y seis sillones, la sala de espera en el pasillo, nuestra sala de estar era el cuarto de baño, haber llegado hasta aquí es un sueño para nosotros y para los pacientes». También se han modificado los circuitos, de forma que los monitores son los que informan a los pacientes. El primer día «las cosas van saliendo», dado que algunos pacientes andaban despistados, por lo que los voluntarios de FMAEC y el personal sanitario se han desvivido por atenderlos y calmar sus dudas. «Lo más llamativo es la zona del tratamiento, el sitio donde se ponían las quimios antes era horroroso, los sillones eran tercermundistas, hacía frío, los codos de los pacientes estaban pegados unos a otros, y ahora tenemos estos sillones de color mostaza, con estos ventanales y esa luz; antes algunos estaban en el pasillo, y en la zona anterior, igual, brazo con brazo, si no querías hablar tenías que hacerlo», relata la doctora Ribelles que ha recordado que el trabajo de las enfermeras y las auxiliares es fundamental.

En el hospital de día son atendidas 400 personas al día, 170 acuden para ser tratadas y el resto, a consulta.

Pacientes más cómodos

La hematóloga Ricarda García Sánchez asegura que esto «no tiene color con lo que había antes, la calidad de las instalaciones y la calidez, el primer día los pacientes están un poco perdidos, pero se les ve contentos», mientras que la responsable de Farmacia Oncológica, Marga Garrido, asegura que el salto cualitativo es importante, porque antes muchos pacientes, unos 50 al día, que necesitaban tratamiento oral salían de la consulta para dar la vuelta al hospital y llegar a la farmacia. «Ahora recogen aquí su tratamiento», agrega, mientras que su compañera Ricarda García Sánchez destaca el paciente «hematológico recibe aquí el diagnóstico, el hematólogo le pone el tratamiento, si necesita recoger médula para el tratamiento, lo hace aquí, el paciente gana en comodidad, lo tiene todo a mano».

Ampliar Otra instantánea del hospital de día. ÑITO SALAS

Mari Nieves Rojas Jiménez es vecina de Arroyo de la Miel y, tras dos décadas libre de un cáncer de mama, ha recaído. Hoy recibía su terapia. «Es todo muy bonito, no esperaba que estuviera tan bien, me parece estupendo el sitio. Hay mucha claridad», relata, mientras que una de sus compañeras, Paqui del Río Ruiz, valora la comodidad, «que es lo que venimos buscando, porque no nos encontramos bien. Yo llevo dos años en tratamiento, estaba en el otro sitio, aquí todo es grande, el mobiliario, la decoración es bonita, todo lo que sea mejorar es genial». «Los sillones son cómodos, nos podemos tender, subir los pies, es el confort que busca un paciente oncológico», añade, mientras que su marido, Oliver Aragüez, valora el hecho de poder acompañar a su mujer, algo que antes estaba prohibido por falta de espacio. «Con una compañía grata se lleva mejor», destaca.

La supervisora de planta califica la apertura del centro como un sueño hecho realidad tras años de dedicación al servicio

Laura Rollán Serrano, supervisora de la planta, asegura que el primer día ha habido mucho lío, «estamos aprendiendo a manejarnos de nuevo, yo llevo muchos años en el servicio, ver este espacio es un sueño, para ellos y para nosotros. Ellos están llegando alucinados, agobiados, se pierden, pero tienen ilusión».