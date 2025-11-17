Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico ha recibido hoy los primeros pacientes. ÑITO SALAS

El centro de día Oncohematológico del Clínico echa a andar: «Es un cambio brutal, no da la sensación de estar en un hospital»

El área se ha equipado y ha sido decorada para fin de humanizar las zonas destinadas a sanitarios y enfermos al haberse diseñado «espacios que cuidan»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:59

El Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha entrado en funcionamiento a primera hora de este lunes y, como ... explica a los medios Ricarda García Sánchez, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Clínico, una de las pacientes le ha dicho: «No da la sensación de estar en un hospital», mientras que José Aldecoa, presidente de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), cree que la puesta en marcha de este espacio supone «un cambio brutal», sobre todo si se compara con la zona en la que se encontraban antes, con pacientes que recibían las quimioterapias en sillones pegados unos a otros y sin que nadie pudiera acompañarles. El éxito de esta área es, sin duda, que se ha construido con el propósito de «humanizar» el espacio sanitario, convirtiéndolo en un entorno «más cálido, funcional y acogedor», explica la oncóloga médica María José Bermejo Pérez.

