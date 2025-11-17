Jordi Ferrer, responsable del proyecto de la Torre del Puerto: «Respetamos el debate ciudadano, pero cumple todos los requisitos legales»

Las valoraciones de los promotores durante la presentación también han dejado mensajes interesantes en lo que se refiere a la oposición ciudadana que ha generado ... el diseño, igual el actual como el anterior, que se refleja en última instancia en dos recursos Contencioso-Administrativos que se han presentado por parte de la plataforma ciudadana Defendamos nuestro horizonte y la Academia de San Telmo.

Al respecto, Jordi Ferrer, principal responsable del grupo empresarial que promueve el hotel, declara: «Sabemos que se han presentado esos recursos, con los que somos completamente respetuosos, pero no estamos preocupados porque el proyecto cumple todas las fases administrativas y los requisitos del Plan Especial». Y añade: «No le vemos mucha sustancia ni fundamento a esos recursos, pero respetamos que pueda haber un debate ciudadano que se haya plasmado en esas plataformas. Entendemos que los recursos se pueden resolver a medio plazo».

Ausencias

Por su parte, Rodrigo Antón, director de la oficina de Santiago de Compostela de David Chipperfield Architects, añade: «Cualquier proyecto de esta escala es difícil que reúna consensos de toda la población, le ha pasado a muchos otros. Lo importante es la capacidad que tene para mejorar Málaga y por eso decidimos implicarnos en él».

Siguiendo con la polémica generada, los promotores aseguran que llevarán a cabo más acciones para hacerlo público a medida que avancen las tramitaciones. «Daremos explicaciones, queremos ser muy transparentes, es más, lo hemos pedido a algunas de estas plataformas locales y todavía no nos han querido recibir, pero espero que lo hagan en un futuro próximo».

En el acto que tuvo lugar este lunes ha llamado la atención la ausencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y del propio autor (Chipperfield). Sobre los dos primeros, la convocatoria fue en realidad una rueda de prensa de los promotores privados para dar a conocer los últimos detalles de su actuación, y de hecho en la sala sólo había medios de comunicación y técnicos de la organización y de Málagaport.

David Chipperfield justificó su ausencia por problemas de agenda pero se comprometió a venir a Málaga próximamente

Sobre el tercero, Rodrigo Antón recordó que el premio Pritzker ya estuvo en la primera presentación, que tuvo lugar en el Ayuntamiento en febrero: «En esta ocasión ha sido imposible por temas de agenda, pero estoy seguro de que vendrá en el futuro».

Cambio de proyecto

Sobre el nuevo diseño, del que la academia de San Telmo ha advertido ya de que podría incurrir en un posible «cambio sustancial», lo que obligaría, en caso de que se estimase, a repetir el trámite inicial de concurrencia, Jordi Ferrer se extendió en las explicaciones. «El proceso se inició por competencia de proyectos, a petición del interesado, que abrió los plazos para que hubiera otros candidatos que presentaran ofertas, pero no hubo ninguna otra oferta válida».

Por tanto, según su criterio, «lo que se seleccionó no fue un proyecto específico, sino la propuesta empresarial de Andalusian Hospitality, que contiene unos parámetros de proyecto y un plan de inversiones, avales y garantías. Eso fue lo que se seleccionó». Aunque, recuerda, desde ese momento, en los distintos procedimientos administrativos, a requisito de las administraciones, la iniciativa ha ido tomando forma y «en última instancia lo ha hecho con el diseño de un arquitecto internacional, pero siempre dentro de los parámetros de la propuesta de Andalusian Hospitality, que estaba sujeta en su aprobación provisional al cambio del Plan Especial», por parte del Ayuntamiento.

«Obviamente, el proyecto de Chipperfield, al igual que proyectos anteriores con este mismo nivel de detalle, está cumpliendo estos parámetros. Por tanto, no hablamos de proyectos distintos sino de la propuesta empresarial que ha seguido todos los procesos y trámites durante nueve años, avalada por todas las administraciones: Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Estado», añade.

Así es como ha llegado ahora a Puertos del Estado en su fase final de tramitación, «y en un plazo medio tendrá que ser presentada al Consejo de Ministros para permitir una infraestructura hotelera por el interés publico que han demostrado todas las administraciones, como se ha hecho en Barcelona y en otros puertos», recuerda Ferrer.

¿Aprobación en 2026?

Sobre los plazos, van a depender de la tramitación final en Puertos del Estado y del Consejo de Ministros, cuya luz verde definitiva se espera que para el año que viene (2026). En cualquier caso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya advirtió en un reciente foro de SUR que hasta que no haya veredicto en las causas judiciales, no se iba a aprobar. En todo caso, si se cumpliera este hito, la construcción llevará tres años, por lo que podría estar listo en el año 2029.

Por último, preguntado por la altura elegida, 144 metros, el arquitecto recuerda que el Plan Especial permite hasta 150 metros. «Nosotros creemos que no es tanto un problema de altura sino que el edificio para funcionar tenía que trabajar con una escala distinta, era más un tema de proporción, por eso decidimos que 144 metros es la altura correcta».