¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del viernes, 14 de noviembre de 2025

SUR

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:16

Descubre la actualidad con nuestro resumen ampliado de SUR.es, que va más allá de los titulares para ofrecerte una cobertura completa de las noticias ... más destacadas.

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  3. 3 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  4. 4 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  5. 5 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  6. 6 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  7. 7 La borrasca Claudia deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana
  8. 8 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  9. 9 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  10. 10 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual

