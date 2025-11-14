Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las últimas caravanas en la zona Este de Málaga, por la avería de un camión. MARILÚ BÁEZ

¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?

La propuesta del estudio ARCS en 2017 para una «Nueva Vía Perimetral» fue el embrión, aunque no fue hasta 2024 cuando el Ministerio de Transportes adjudicó su propio análisis de alternativas. Los afectados, hartos de soportar caravanas, empiezan a organizar acciones de protesta

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Las caravanas en la A-7 a su paso por la zona Este de la Gran Málaga cada vez son más preocupantes porque se repiten ... con mayor frecuencia. La variante de Rincón de la Victoria es el gran punto negro, pero también lo sufren de forma reiterada los vecinos de Vélez-Málaga. A la creciente densidad del tráfico, lógica porque sigue aumentando la población residente, se une la coincidencia en fechas recientes de varios accidentes y averías consecutivas con camiones implicados. Con sólo dos carriles por sentido, el hecho de tener una vía ocupada durante horas da lugar a un colapso total.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?

¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?