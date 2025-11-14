¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?

Las caravanas en la A-7 a su paso por la zona Este de la Gran Málaga cada vez son más preocupantes porque se repiten ... con mayor frecuencia. La variante de Rincón de la Victoria es el gran punto negro, pero también lo sufren de forma reiterada los vecinos de Vélez-Málaga. A la creciente densidad del tráfico, lógica porque sigue aumentando la población residente, se une la coincidencia en fechas recientes de varios accidentes y averías consecutivas con camiones implicados. Con sólo dos carriles por sentido, el hecho de tener una vía ocupada durante horas da lugar a un colapso total.

Ante este panorama, los ciudadanos indignados se preguntan si las administraciones están haciendo algo para mejorar su precaria calidad de vida. A la vez, ante la ausencia de soluciones, comienzan a organizarse para llevar a cabo acciones de protesta, de las que la primera ha sido una recogida de firmas en la plataforma Change.org.

Las raíces del problema se remontan casi una década atrás, aunque ha sido especialmente en los últimos cinco años, tras la pandemia de 2020 cuando la situación se ha vuelto insoportable. Ante lo que ya se veía venir, en el año 2017 la consultora ARCS, por encargo del Ayuntamiento de la capital, elaboró el estudio de la «Nueva Vía Perimetral del Área Metropolitana de Málaga», que concluye que es necesaria una Hiperronda también para la zona Este, igual que existe en el Oeste, entre la capital y Torremolinos.

El Covid frenó la movilidad, pero el retorno a la normalidad disparó la urgencia de soluciones

Este documento, que se envió al Ministerio de Transportes, ya solicitaba precisamente un estudio de tráfico y alternativas viarias para profundizar en la propuesta. Luego vino la crisis del Covid y la movilidad cayó en picado. Pero tras la reapertura y la vuelta a la normalidad y al trabajo presencial se produjo un repunte, y cada vez con más fuerza, por el aumento demográfico en municipios como Rincón y Vélez.

Málaga Este al límite

Así es como, tras el verano de 2023, la situación se vuelve cada vez peor. SUR emprende entonces una campaña reivindicativa, a la que se suman los municipios afectados, la Junta y el PP. En respuesta, seis meses después (en diciembre de ese año) el Gobierno central mueve la primera ficha, y convoca un concurso para analizar las alternativas posibles para paliar esta situación.

El estudio de carreteras del Este encara su recta final y los resultados llegarán a principios de 2026

Pasa un año hasta que en septiembre de 2024, la consultora WSP Spain-Apia gana la licitación y algunas semanas después arranca la redacción del estudio de mejoras en las carreteras del Este, con un plazo inicial de 12 meses. Por tanto, hacia el primer trimestre del año que viene debería haber, al menos, un veredicto sobre lo que hay que hacer. Al respecto, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, anunció en una reciente entrevista en SUR: «Tanto el estudio informativo de la A-7 oriental como en la occidental y el del tren litoral verán la luz a lo largo del año que viene, y veremos qué nos aconsejan los técnicos para determinar qué se hace a nivel político y de infraestructuras».

Mientras, otro estudio de movilidad encargado por los consistorios de Málaga y Rincón planteó siete actuaciones en los enlaces de acceso y salida de la A-7, que se podrían hacer a corto plazo. Incluso el presidente de la Diputación, Francis Salado, afirmó que esta institución está dispuesta a pagarlo. En cambio, el subdelegado advirtió de que faltaban «parámetros y variables importantes», y esas recomendaciones estarán incluidas en el estudio que el Ministerio ya está haciendo.

También se ha pedido en muchas ocasiones habilitar un carril reversible, al menos en las horas punta, aunque el subdelegado aseguró que, tras estudiarlo, «se ha visto que ese tipo de soluciones parciales agravan el problema, no es posible técnicamente». Pese a todo, Salas lanzó un mensaje de esperanza a los sufridos conductores: «En lo que compete al Gobierno, estamos trabajando en solucionarlo».

Movilizaciones de los afectados

El último movimiento lo han hecho los conductores, que están hartos y han comenzado a organizarse para llevar a cabo acciones de protesta. La primera ha sido una petición de firmas en la plataforma Change.org, que hasta ayer ya sumaba más de 3.500 apoyos. Bajo el título: «Pedir al Gobierno el tercer carril en la A-7 desde Rincón hasta Málaga para evitar atascos», la petición exige al Ejecutivo central que «deje de ignorar el colapso de la movilidad en el tramo oriental de la A-7».

Una petición de firmas para exigir soluciones en la plataforma Change.org sumaba hasta ayer más de 3.500 apoyos

«El Gobierno tiene que adoptar medidas disuasorias de carácter transitorio mientras ejecuta esa actuación, como la creación de carriles reversibles y unidades de respuesta rápida ante los alcances», añade. «La realidad es que prácticamente a diario se producen incidentes que generan caravanas kilométricas sin que haga nada por evitarlo. Ni siquiera ha tenido en cuenta el estudio presentado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria para descongestionar el tráfico actuando en siete enlaces desde El Limonar hasta Añoreta».

«Es un hecho que el tramo oriental de la A-7 soporta uno de los mayores índices de crecimiento de tráfico toda España. La intensidad media diaria es de 100.000 vehículos, si bien el aumento de población en la última década hace que el tráfico se haya incrementado hasta un 79% en la salida de El Palo y un 56% en la variante de Rincón de la Victoria», afirma la petición, que insta a los afectados a unirse para pedir al Ministerio de Transportes que tome medidas urgentes.