Pasajeros esperan para facturar sus equipajes. Migue Fernández

Nuevo récord en el aeropuerto de Málaga: 83.116 pasajeros al día en octubre

En esta infraestructura se han movido en dicho periodo 2,5 millones de viajeros, superando los 23,3 millones en los diez primeros meses del año

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

El aeropuerto de Málaga cierra octubre marcando un nuevo récord: 83.116 pasajeros al día. Una cifra que supone que transitan a diario por estas ... instalaciones más población que en la mayoría de pueblos y ciudades de la provincia. Los datos de Aena destacan que esta infraestructura está entre las que han cerrado octubre con registros históricos en movimiento de pasajeros, con 2.576.610, lo que supone un 6,1% más, y en aterrizajes y despegues, con 17.417, casi un 4% más. Además, es de entre los grandes aeropuertos del país el que presenta un mayor dinamismo y el que crece muy por encima de la media nacional, que se sitúa en un 4,5% durante el mes pasado.

