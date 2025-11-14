Nuevo récord en el aeropuerto de Málaga: 83.116 pasajeros al día en octubre

El aeropuerto de Málaga cierra octubre marcando un nuevo récord: 83.116 pasajeros al día. Una cifra que supone que transitan a diario por estas ... instalaciones más población que en la mayoría de pueblos y ciudades de la provincia. Los datos de Aena destacan que esta infraestructura está entre las que han cerrado octubre con registros históricos en movimiento de pasajeros, con 2.576.610, lo que supone un 6,1% más, y en aterrizajes y despegues, con 17.417, casi un 4% más. Además, es de entre los grandes aeropuertos del país el que presenta un mayor dinamismo y el que crece muy por encima de la media nacional, que se sitúa en un 4,5% durante el mes pasado.

El impulso de octubre, con registros similares a los de meses como junio y septiembre, ha sido clave para que en diez meses el aeropuerto de Málaga supere los 23,3 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 7,3%. Una cifra que permite hacer cálculos sobre el final del año y que advierte de que sólo recibiendo los mismo pasajeros que en 2024 en noviembre y en diciembre, estas instalaciones aeroportuarias alcanzarían la cifra récord de 26,5 millones de viajeros. De aplicarle la tendencia de crecimiento, en torno al 7%, el cierre del año estaría muy por encima de los 27 millones de usuarios.

Desde Aena explican que el hito de octubre «obedece al dinamismo que mantuvieron tanto el tráfico nacional como el foráneo». En este sentido, señalan que el grueso de los pasajeros registrados se trasladó en vuelos comerciales, hasta sumar 2.572.830. De ellos, 387.570 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, con una tendencia al alza del 4,1%. El resto, 2.185.260 optaron por conexiones con el extranjero, que experimentaron una subida del 6,4%.

También añaden que en relación con el tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (614.678 pasajeros), Alemania (207.809), Holanda (160.823), Francia (133.313), Italia (132.045), Irlanda (119.367) y Bélgica (97.536). Y destacan por sus crecimientos Lituania, con un aumento de casi un 38% más de viajeros; República Checa, con un 31% más; Polonia, con un 26% de incremento; y Marruecos, con un 25,6%.

7,3% es el aumento de pasajeros que registra el aeropuerto de Málaga en los diez primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2024

En cuanto al acumulado del año, advierten de que «la positiva evolución del tráfico durante octubre contribuyó a que el balance de los diez primeros meses del año se situara en máximos históricos tanto de viajeros como de operaciones». En este periodo han crecido tanto los viajeros internacionales como los nacionales. En las pistas han operado 161.607 vuelos, de los que 159.015 fueron comerciales, lo que supone un aumento del 7,2%.

Cabe recordar que en octubre de 2024 estas instalaciones registraron un salto importante en volumen de pasajeros hasta experimentar un crecimiento del 30% respecto al mismo mes de cinco años atrás. Una subida en la que hay que considerar que en este quinquenio los destinos han sufrido una pandemia y se han recuperado de la misma. Las cifras de Aena apuntaron que en dicho periodo transitaron por esta infraestructura 2,4 millones de pasajeros, casi un 10% más que un año antes, y en las pistas aterrizaron y despegaron un total de 16.764 aviones, un 7,5% más que en 2023 y un 27,5% más que antes de la mayor crisis sanitaria. Además, desde Aena explicaron en su momento que la recuperación de la Costa del Sol no tenía parangón, al ser una de las instalaciones que más crecen de entre las grandes infraestructuras aéreas del país.

Los fuertes aumentos de la actividad en estas instalaciones en los meses fuera de temporada alta provocaron que en los diez primeros meses de 2024 por esta infraestructura pasaran más de 21,7 millones de viajeros, cuando el año anterior a estas alturas aún no se había alcanzado el hito de rebasar los veinte millones de viajeros.