Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de la Torre del Puerto, según el nuevo diseño de Chipperfield. SUR

El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto

Los socialistas malagueños defienden sus argumentos en contra del proyecto, mientras que el PSC respalda a la cadena hotelera Hesperia

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

El envío por parte de la Autoridad Portuaria de Málaga del expediente de la Torre al organismo de Puertos del Estado ha dado lugar a ... un nuevo escenario en la contienda política y ciudadana que se libra en torno al hotel de lujo en el dique de Levante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto

El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto