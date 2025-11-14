El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto

El envío por parte de la Autoridad Portuaria de Málaga del expediente de la Torre al organismo de Puertos del Estado ha dado lugar a ... un nuevo escenario en la contienda política y ciudadana que se libra en torno al hotel de lujo en el dique de Levante.

Una vez que el documento llegó a finales de octubre a la institución que preside Gustavo Santana, ya es potestad de esta analizarlo y comprobar que la documentación es correcta, si se atiene a todos los trámites y normativas previstas y, sobre todo, si responde al «interés general» como para justificar un levantamiento puntual de lo que ordena la Ley de Puertos: como término general, no se pueden hacer alojamientos en los muelles, salvo que el Consejo de Ministros lo autorice expresamente.

Por tanto, ahora está en el ámbito del Ministerio de Transportes, que está gestionado por el PSOE como formación mayoritaria al frente del Ejecutivo central. En cambio, desde que llegó a Madrid el guión ha dado un giro inesperado. Y es que, según confirman a SUR diversas fuentes bien informadas, hay dos facciones, ambas socialistas pero de territorios alejados, que están pugnando a cuenta de este proyecto: unos en contra... Y otros a favor.

De un lado está el PSOE de Málaga y sus diputados en Madrid, que no esconden su rechazo frontal a esta iniciativa, en línea con la posición de su grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital. Al respecto, fuentes socialistas indican que han manifestado abiertamente su oposición, y por eso han pedido una vista del expediente, para estudiar los últimos cambios que ha habido, especialmente en cuanto al diseño.

¿De interés general?

Sin embargo, a la Torre del Puerto le ha salido un socio inesperado en Madrid. Los socialistas catalanes (PSC) se han alineado a favor de los intereses de Hesperia, que es una de las principales empresas del sector turístico en Cataluña, y así se lo han hecho saber también al Ejecutivo. Cabe recordar que esta compañía es socia del fondo Al Alfia de Catar en el desarrollo del hotel en el dique de Levante.

¿Y qué se está dirimiendo ahora en Puertos del Estado? Básicamente, son dos cuestiones. La principal es que los promotores tienen que acreditar el interés general de esta iniciativa. Este es el principal criterio que deberá dirimir el organismo dependiente del Ministerio de Transportes. Al respecto, pesa el hecho que el proyecto llega a Madrid con el beneplácito de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento y también de la Junta de Andalucía, que avalan dicho interés. En contra, el hecho de que existe una amplia contestación ciudadana en Málaga, lo que pone en entredicho esa misma premisa.

¿Ha cambiado el proyecto?

El segundo elemento en cuestión tiene mucho que ver con el cambio del autor y del diseño del hotel. La salida del estudio de José Seguí, que había liderado la propuesta desde sus orígenes, con un diseño ovalado y de menor altura, dio lugar a que el nuevo arquitecto, David Chipperfield, hiciera una nueva propuesta: de forma rectangular y más alta (aunque siempre dentro de los límites que marca el Plan Especial).

A partir de ese momento, se genera un debate, no sólo político y social sino también jurídico, acerca de si el proyecto es el mismo de siempre o ha sufrido «cambios sustanciales». Esta cuestión ya está incluida en al menos uno de los recursos contencioso-administrativos que se han presentado en contra del mismo en los tribunales. Pero también se tendrá que dirimir en las próximas semanas por parte de los servicios jurídicos de Puertos del Estado.

En este punto, los promotores, y con ellos, el PSC, defienden que el proyecto hotelero sigue siendo el mismo desde sus orígenes (en 2016), cuando ganó la concesión de la Autoridad Portuaria. Por tanto, lo único que ha cambiado es la forma estética, esto es, el envoltorio del rascacielos. En cambio, el PSOE de Málaga y los colectivos que se oponen, advierten de que ha habido cambios de suficiente envergadura como para considerarlo un proyecto nuevo.

La respuesta de los servicios jurídicos de Puertos del Estado al respecto de esta controversia será determinante, como también la posición que adopten los tribunales en cuanto a los contenciosos que están en liza. Llegado el caso, esta decisión marcará la diferencia entre que la iniciativa pueda seguir adelante como lo ha hecho durante los últimos nueve años. O, por el contrario, que la Autoridad Portuaria de Málaga se viera obligada a convocar un nuevo concurso público.