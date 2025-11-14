Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga llora a Fosforito: «Cuando él cantaba, nadie quería salir después»

Málaga despide bajo la lluvia al maestro Fosforito, Llave de Oro del Cante, en una capilla ardiente que desbordó el Ayuntamiento entre flores, emoción y respeto

Carmen Barainca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:34

«Cuando él cantaba, nadie quería salir después». Lo dijo el cantaor Julián Estrada, con la voz aún quebrada por la pérdida, ante el féretro ... cubierto de claveles. Porque Fosforito no era solo un cantaor: era el compás que marcaba el alma del flamenco. Y el jueves, bajo una lluvia que parecía acompañar el duelo, fueron muchos los que acudieron para dedicarle un último adiós. Este viernes, su capilla ardiente continúa abierta de 9:00 a 15:00 horas.

