La borrasca Claudia ya deja más de 45 litros en Málaga y seguirá lloviendo el fin de semana

Por el momento, la borrasca Claudia está dejando un riego de buenas noticias en la provincia. Una lluvia 'calaera', como se dice popularmente, que está ... siendo agua bendita para el campo y la ganadería. Por el momento, no se ha registrado ninguna incidencia relacionada con este fenómeno, según informa el Servicio 112.

Al contrario, las puntas de saturación de las precipitaciones todavía no han llegado al umbral de aviso, que está establecido hoy en los 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas. Hasta el momento, los picos llegaron anoche a 10 l/m2 en 60 minutos y 35 en 12 horas: señal de que los aguaceros están siendo de momento moderados.

Además, el riego está siendo muy repartido, precisamente en los puntos del interior de la provincia donde es más beneficiosa para la agricultura y la ganadería. Hasta las 9.00 horas de hoy destaca el pluviómetro de la red Hidrosur de la Junta en Ronda, con 45 l/m2 acumulados desde ayer. Le siguen Cortes de la Frontera (41); el río Genal en Jubrique (39); Colmenar (35); Guadalmina (34); Guadalmansa, el río Grande y Ojén (33); el río Guadaiza y Coín (29); el embalse de La Concepción (27); la depuradora de Marbella, el río Guadiaro y Cuevas del Becerro (26) y el río Benamargosa con 24 l/m2.

Los embalses ven un respiro

Como se puede apreciar, ya son varios los pluviómetros que apuntan a un beneficio de las reservas en los embalses, aunque todavía no es apreciable por el balance entre ingreso y suministro doméstico de agua: el propio de La Concepción, que suministra a la Costa del Sol occidental, y sus presas de derivación (Guadalmina, Guadalmansa y Guadaiza).

Así como el río Benamargosa, que se dejará notar en La Viñuela, principal fuente de abastecimiento en la Axarquía. Hasta las 9.00 de hoy sólo el pantano del Guadalteba había subido levemente su nivel de agua neta (77,66 hectómetros cúbicos frente a 77,63); aunque la cota mejorará con seguridad en los restantes en las próximas horas.

Seguirá lloviendo

La mejor noticia frente a la sequía crónica que padece la provincia, en especial el litoral y la comarca oriental, es que el Centro Meteorológico de Aemet prevé que seguirá lloviendo, al menos hoy viernes y mañana, sábado. De hecho, para ambas jornadas se mantiene activo un aviso de nivel amarillo (riesgo leve) por aguaceros que podrían alcanzar intensidades de hasta 20 l/m2 en una hora, y 60 en 12 horas.

Esta situación de inestabilidad se mantendrá, según Aemet, durante toda la jornada de hoy viernes y hasta la medianoche del sábado al domingo; aunque con una ventana de menor precipitación desde las 8.00 hasta las 18.00 horas. El domingo se dará prácticamente por acabado el actual episodio húmedo y dará paso a cielos poco nubosos.