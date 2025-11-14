Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Junta, flanqueado por Emilio Alba a su derecha y el gerente del Clínico, a la izquierda. ÑITO SALAS

El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual

El espacio, que ha requerido una inversión de cinco millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, dobla sus sillones de tratamiento, hasta llegar a los 31, y cuenta con 14 camas ampliables a 18 y con 16 consultas de Oncología y Hematología

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:36

El esperadísimo Hospital de Día Oncohematológico, ubicado en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, ha sido inaugurado este viernes por el ... presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, un centro que comenzará a operar el lunes a las 8.00 horas de la mañana con el triple de su capacidad asistencial y consultiva actual, de manera que si hasta ahora se atiende a 250 personas por día, en apenas unos meses serán más de 700, un potencial que se irá alcanzando poco a poco a lo largo de las próximas semanas.

