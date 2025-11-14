Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hugo Galdeano, en un partido reciente con el Barcelona. SUR

Hugo Galdeano, el hijo de Apoño, ya deslumbra en la cantera del Barcelona

El joven malagueño de 11 años llegó hace tres meses a La Masía y es una de las grandes sensaciones de la cantera azulgrana

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:21

Hugo Galdeano Castillo (Málaga, 2014), hijo del mítico medio centro Apoño (jugó más de 130 partidos en Primera División entre el Málaga y el Zaragoza), ... ya está causando sensación en La Masía. Llegó hace tan solo tres meses a la cantera del Barcelona (firmó en abril por el club azulgrana procedente del Puerto Malagueño, y no pasó por La Academia del Málaga), considerada como una de las mejores del mundo por la cantidad de talento que produce cada año, y su impacto ha sido inmediato. Periodistas expertos en el fútbol base del cuadro catalán ya han destacado al joven interior, que juega en equipo de la categoría sub-12 (lo que anteriormente era el Alevín A) del Barcelona.

