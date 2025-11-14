Hugo Galdeano, el hijo de Apoño, ya deslumbra en la cantera del Barcelona

Hugo Galdeano Castillo (Málaga, 2014), hijo del mítico medio centro Apoño (jugó más de 130 partidos en Primera División entre el Málaga y el Zaragoza), ... ya está causando sensación en La Masía. Llegó hace tan solo tres meses a la cantera del Barcelona (firmó en abril por el club azulgrana procedente del Puerto Malagueño, y no pasó por La Academia del Málaga), considerada como una de las mejores del mundo por la cantidad de talento que produce cada año, y su impacto ha sido inmediato. Periodistas expertos en el fútbol base del cuadro catalán ya han destacado al joven interior, que juega en equipo de la categoría sub-12 (lo que anteriormente era el Alevín A) del Barcelona.

Recientemente fue nombrado como mejor jugador del Torneo Villa Peguera, celebrado en Mallorca, en el que el conjunto barcelonés se proclamó campeón, en un campeonato que contaba con otros clubes potentes como el Valencia, el Sevilla o el propio Mallorca.

Su rendimiento a las órdenes del técnico Pol Combellé está siendo excelso. Ya ha anotado cuatro goles y otras tantas asistencias en su Liga, dejando detalles técnicos sublimes. Posee una brillante conducción con su pierna izquierda, además de mucha habilidad para el regate, eliminando rivales con mucha facilidad a pesar de su tamaño, gracias a su desparpajo. Muchos de sus rivales (y compañeros) le superan en estatura, pero como suele ocurrir, la calidad se acaba imponiendo al físico. En sus goles se percibe una calidad innata, diferente a la de muchos otros jugadores a esa edad.

El '8' culé también es capaz de jugar como medio punta e incluso como falso 'nueve', aunque ahí sufre un poco más.

Si bien es cierto que en estos momentos es difícil establecer similitudes futbolísticas con su padre debido a la corta edad de Hugo (11 años), lo que parece bastante evidente es que el vástago ha heredado su clase y golpeo, pues a menudo es el encargado de las acciones a balón parado en su equipo.

Un potencial enorme

El malagueño está ya catalogado como una de las grandes perlas que maneja el Barcelona en su cantera. La entidad azulgrana llevaba varios meses detrás de él, incluso ya había participado en algún torneo antes de formar parte del club de manera oficial.

Todavía debe pulir muchos aspectos de su juego, como el de ser más asociativo y aprender del famoso 'juego de posición' del Barça, un elemento clave en el fútbol formativo azulgrana, y también en el físico, que irá desarrollando con el paso del tiempo. Pero su potencial, como afirman varios especialistas que lo han podido ver de cerca en la Ciudad Condal, es enorme.

Habrá que estar pendientes de la evolución y el crecimiento de Hugo Galdeano en el Barcelona. En muy poco tiempo ya ha dejado muestras de su innegable talento. Ya está dando mucho de qué hablar por el gran futbolista que ya es, pero sobre todo, por el excelente jugador que puede llegar a ser.