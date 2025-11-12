Tres millones de euros, más de 4.000 metros cuadrados y dos edificios: así será la Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda

La futura Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda empieza a coger forma. El Ayuntamiento de la localidad malagueña ha presentado este miércoles el ... anteproyecto de dicha infraestructura, cuyo objetivo principal será aumentar la oferta de estudios universitarios en la ciudad. Además, la alcaldesa rondeña, Mari Paz Fernández, ha explicado algunos detalles de este nuevo espacio universitario, que se ubicará en parte de las instalaciones del antiguo hospital tras recibir el beneplácito de la Junta de Andalucía, entidad que ha cedido los terrenos. La inversión superará los tres millones de euros y el conjunto contará con dos edificios que sumarán más de 4.000 metros cuadrados.

Cabe recordar que este anteproyecto nace del trabajo conjunto de los técnicos municipales, la Universidad de Málaga y la empresa adjudicataria encargada de su redacción. Todos ellos han sido coordinados por el Área Municipal de Universidades de Ronda, con la misión principal de que el complejo cumpla todos los requisitos necesarios en diferentes áreas: arquitectura, servicios, espacios destinados al desarrollo lectivo y otras cuestiones establecidas por ley.

En el documento se refleja la ubicación exacta del proyecto. En este caso, las consultas externas del antiguo hospital serán el escenario elegido para la nueva facultad, situadas junto a la zona de lavandería y los espacios ajardinados. Según ha informado el Consistorio, en total se rehabilitarán 4.200 metros cuadrados, con la intención de habilitar un edificio principal (en las antiguas Consultas Externas) y otro anexo (en la lavandería).

El edificio principal se organizará en torno a un gran patio acristalado, que funcionará como área de descanso y contará con pérgolas en el exterior. Tendrá tres plantas, siendo la tercera donde se ubicarán siete aulas (cuatro para grandes grupos y tres para seminarios), además de laboratorios, un bar, aseos, almacenes y despachos. Por su parte, el edificio anexo contará con dos plantas: una baja y una primera, y su función será albergar servicios complementarios como administración y biblioteca.

También incluirá espacios para reuniones y apoyo tecnológico, como una sala de juntas, un aula de informática y un salón de grados. En total, sumando el edificio principal (3.467,73 m²) y el edificio administrativo (743,48 m²), la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda superará los 4.000 metros cuadrados de superficie construida. Además, el Ayuntamiento tiene la intención de crear un campus universitario en torno a estos dos edificios. A ello se suma la superficie exterior reformada, que será de 912 metros cuadrados, incluyendo un porche en el edificio de administración.

La inversión total será de 3.200.000 euros, y el objetivo es que otros organismos participen en esta iniciativa colaborando en la financiación del proyecto. Uno de ellos será la Diputación de Málaga, con la que la regidora rondeña ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo para financiar parte del mismo. La idea es que esta infraestructura amplíe las posibilidades de estudio, no solo para los jóvenes de la Serranía de Ronda, sino también para toda la provincia de Málaga, especialmente en los grados de Fisioterapia y Enfermería.

De ahí el interés de la Diputación en participar en un proyecto cuyo apoyo, como informó SUR en su momento, es «firme e inequívoco». Para los trabajos será necesario vaciar los enseres existentes en estos espacios, que aún contienen mobiliario e instalaciones médicas, demoler tabiques y realizar pruebas y ensayos de carga de las estructuras. En definitiva, ha afirmado la alcaldesa, se trata de adaptar las instalaciones a las necesidades propias de una Facultad de Ciencias de la Salud, un espacio que se encuentra en buen estado, a pesar de datar del año 1976.

Otro de los aspectos importantes que ha resaltado Fernández es que esta nueva Facultad estará abierta a acoger nuevos grados en el futuro, con el fin de seguir aumentando las oportunidades formativas para los jóvenes de Ronda, de la comarca y de otras zonas. El proyecto busca fomentar que más estudiantes elijan cursar sus estudios en la ciudad, con todo lo que ello puede suponer en materia de desarrollo académico, económico y social para la zona.

La intención, ha anunciado por último la regidora, es que este nuevo espacio educativo pueda estar en funcionamiento a lo largo del año 2027. Con esta iniciativa, Ronda se consolidará como un referente educativo en el ámbito sanitario y universitario, ofreciendo a sus jóvenes más oportunidades de formación sin necesidad de desplazarse fuera de la comarca.