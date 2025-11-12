Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Recreación virtual de la futura Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda. SUR
SUR Ronda

Tres millones de euros, más de 4.000 metros cuadrados y dos edificios: así será la Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda

El Ayuntamiento presenta el anteproyecto de este nuevo espacio universitario, ubicado en el antiguo hospital de la ciudad, que se prevé esté plenamente operativo en 2027

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:09

Comenta

La futura Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda empieza a coger forma. El Ayuntamiento de la localidad malagueña ha presentado este miércoles el ... anteproyecto de dicha infraestructura, cuyo objetivo principal será aumentar la oferta de estudios universitarios en la ciudad. Además, la alcaldesa rondeña, Mari Paz Fernández, ha explicado algunos detalles de este nuevo espacio universitario, que se ubicará en parte de las instalaciones del antiguo hospital tras recibir el beneplácito de la Junta de Andalucía, entidad que ha cedido los terrenos. La inversión superará los tres millones de euros y el conjunto contará con dos edificios que sumarán más de 4.000 metros cuadrados.

