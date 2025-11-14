Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, durante el entrenamiento del viernes en La Rosaleda. Migue Fernández

Sergio Pellicer, sobre si está obligado a ganar: «También lo estaba en Castellón, contra el Córdoba...»

«Venimos de un empate, y creo que últimamente estamos mucho más cerca de lo que queremos, pero cargamos una mochila anterior de derrotas», dijo sobre el rendimiento de su equipo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

Para Pellicer, el partido del lunes frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas) no resulta distinto a otros encuentros en cuanto a sentir la ... obligación de ganar: «También estaba obligado a ganar contra el Castellón, contra el Córdoba, la temporada pasada en Eibar, contra el San Fernando en Primera RFEF para conseguir entrar en los 'play-off', en mi primer partido contra la Ponferradina... Os puedo contar un libro de mi historia en el Málaga. Estamos intentando darle la vuelta a esta situación, desde la honestidad. Venimos de un empate, que es cierto que sabe a derrota pero es un punto, y creo que últimamente estamos mucho más cerca de lo que queremos, pero cargamos una mochila anterior de resultados (refiriéndose a las cuatro derrotas ante el Huesca, el Cádiz, el Burgos y el Racing)».

