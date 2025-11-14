Sergio Pellicer, sobre si está obligado a ganar: «También lo estaba en Castellón, contra el Córdoba...»

Para Pellicer, el partido del lunes frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas) no resulta distinto a otros encuentros en cuanto a sentir la ... obligación de ganar: «También estaba obligado a ganar contra el Castellón, contra el Córdoba, la temporada pasada en Eibar, contra el San Fernando en Primera RFEF para conseguir entrar en los 'play-off', en mi primer partido contra la Ponferradina... Os puedo contar un libro de mi historia en el Málaga. Estamos intentando darle la vuelta a esta situación, desde la honestidad. Venimos de un empate, que es cierto que sabe a derrota pero es un punto, y creo que últimamente estamos mucho más cerca de lo que queremos, pero cargamos una mochila anterior de resultados (refiriéndose a las cuatro derrotas ante el Huesca, el Cádiz, el Burgos y el Racing)».

Quiso mandar un mensaje esperanzador sobre el devenir del conjunto blanquiazul para lo que queda de temporada: «Todavía estamos a tiempo para todo, porque creo que este año va a haber muchas sorpresas. Se lo dije a Iván Ania cuando acabó el partido. Pueden pasar muchas cosas. Está claro que algo nos pasa, así que hay que estar muy centrados».

Su figura ha estado (y está) muy en duda en las últimas semanas. Sobre si ha echado en falta algún mensaje público por parte de algún miembro de la directiva blanquiazul, el entrenador castellonense comentó que «yo salgo a la rueda de prensa a hablar en la previa, y lo hago sintiendo que estoy en el mejor puesto de trabajo del mundo. Hablo mucho y me equivoco mucho, soy esclavo de mis palabras. Aquí cada uno decide cómo actuar, yo entiendo todas las situaciones. Llevo muchos años y sé cómo funcionan las cosas. Lo que tenemos que hacer es ganar».

Reconoció de nuevo que «ya no son pequeños los detalles lo que nos están penalizando, tenemos que ser autocríticos y analíticos en lo que estamos fallando». No obstante, también dijo que «si hubiésemos cerrado el partido en Castellón y contra el Córdoba... En cinco minutos frente al Castellón y en uno el otro día, seguramente estaríamos hablando de otra situación distinta y veríamos las cosas de otra manera».